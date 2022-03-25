Kayseri'de Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı parkta yaşatılacak - Son Dakika

Melikgazi Belediyesince Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin verildiği park törenle açıldı.

Törende konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun fikirleri, yaşam ülküsüyle örnek bir şahsiyet olduğunu, isminin gelecek nesillere taşınması gerektiğini belirtti.

Belediye meclisinde aldıkları karar ile Yazıcıoğlu'nun isminin açılışını gerçekleştirdikleri parkta yaşatılmasını sağladıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kazım Karabekir Mahallesi kentsel dönüşüm projesi ile hem yenilendi hem modern ve depreme dayanıklı binalarla donatıldı hem de sosyal tesisleri, otoparkları ile bütünlük kazandı. Türkiye sevdalısı siyasetçimizin gelecek kuşaklarca hatırlanmasına vesile olacak parkımız bu açıdan önem taşımaktadır. Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyaset tarihinin önemli bir ismidir. Kendisi Türkiye sevdalısı bir liderdi. Fikirleri ve yaşam ülküsü gelecek nesillere aktarılması ve isminin yaşatılması gerekir. Bu önemli şahsiyetin isminin ilçemizin önemli bir parkına verilmesi Meclis üyelerimizce kararlaştırılmıştır. Bu parkta herkesin yararlanabileceği alanlar oluşturuldu. Dede ile torun aynı mekanda vakit geçirebilecek. Parkımız ayrıca bölgede sosyal yaşama yeni bir heyecan getirecek, mahalleye yeni bir misyon katacaktır."

Konuşmanın ardından park hizmete açıldı.

Törene Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Saraçoğlu, Büyük Birlik Partisi İl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve meclis üyeleri ile mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.