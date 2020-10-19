Kayseri'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Kayseri'de, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, muhtarlar adına Melikgazi İlçesi Becen Mahalle Muhtarı Tahsin Dörtler konuşma yaptı.

En yaşlı muhtar sıfatıyla kürsüye gelen Dörtler, muhtarlığın toplumun tarihsel ve geleneksel niteliklerini içeren öz kültüründen doğan bir kurum olduğunu söyledi.

Muhtarlık müessesinin en köklü kurumlardan olduğunu belirten Dörtler, şunları kaydetti:

"Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde köprü rolü oynayan muhtarlık Osamanlı'dan Cumhuriyete taşınan önemli bir yerel yönetimdir. Toplumda önemli role sahip muhtarların yetkileri genişletilmeli özellikle kendi mahalleleriyle ilgili olarak belediyelerin stratejik plan yapımı süreçlerine dahil edilmelidir. Belediyelerin mahalleleri ilgilendiren konularda ilgili mahalle muhtarını muhatap alma zorunluluğu yasal hale gelmelidir."

Törene, çok sayıda muhtar katıldı.