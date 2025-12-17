Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı - Son Dakika
Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı
17.12.2025 18:19  Güncelleme: 18:53
Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı
Kayseri'de husumetli oldukları A.S. tarafından boş bir arazide tabancayla vurulan baba öldü, oğlu oğlu ve yeğeni ise yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kayseri'de meydana gelen silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni ise yaralandı

BOŞ ARAZİDE SİLAHLI KAVGA

Olay, saat 15.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 22'nci Cadde'de boş bir arazide meydana geldi. Ethem Tatlı, oğlu M.T. ve yeğeni V.T. ile aralarında husumet bulunan A.S. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ethem Tatlı, oğlu ve yeğeni, A.S. tarafından tabancayla vuruldu.

BABA ÖLDÜ, OĞLU VE YEĞENİ HASTANEDE

Ethem Tatlı hayatını kaybederken, oğlu ve yeğeni ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ethem Tatlı'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Polis, Baba, Olay, Suç, Son Dakika

Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı
