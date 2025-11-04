Duruşmaya katılmayan sanık, şikayetçiye pusu kurdu! Başkasını vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Duruşmaya katılmayan sanık, şikayetçiye pusu kurdu! Başkasını vurdu

Duruşmaya katılmayan sanık, şikayetçiye pusu kurdu! Başkasını vurdu
04.11.2025 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de duruşmaya katılmayan sanık, aynı dosyada şikayetçi olan adama adliye çıkışı silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda şikayetçi yara almazken, sanığın tüfeğinden çıkan saçmalar yoldan geçen başka birinin başına isabet etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Plevne Mahallesi 3540. Sokak'ta saat 11.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Kayseri 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Silahla tehdit', 'Basit yaralama' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından görülen davanın sanığı olan Mustafa K. (38), duruşmaya katılmadı.

Duruşmaya katılmayan sanık, şikayetçiye pusu kurdu! Başkasını vurdu

DURUŞMAYA KATILMADI, ŞİKAYETÇİYE PUSU KURDU

Aynı davada şikayetçi olan Mustafa C. (38) ise duruşmanın ardından adliyeden ayrıldı. Bu sırada adliyenin önünde bekleyen Mustafa K., Mustafa C.'nin bulunduğu aracı takibe aldı. Durumu fark eden Mustafa C., aracından inip kaçmaya başladı. Mustafa K. de otomobilden inip Mustafa C.'ye tüfekle ateş etti.

Duruşmaya katılmayan sanık, şikayetçiye pusu kurdu! Başkasını vurdu

YOLDAN GEÇEN BİRİNİ VURDU

Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Şahin Y.'nin başına isabet etti. Ayrıca saçmaların isabet ettiği otomobilde ise hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şahin Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan Mustafa K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Duruşmaya katılmayan sanık, şikayetçiye pusu kurdu! Başkasını vurdu

BAŞKA BİR DAVADA DA TARAFLAR

Öte yandan Mustafa K.'nin, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Basit yaralama', 'Birden fazla kişi ile tehdit', 'Kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından başka bir davanın sanığı olduğu, Mustafa C.'nin de yine müşteki olduğu ve bugün yargılamanın yapılacağı öğrenildi.

Olayın da taraflar arasındaki 2 duruşma arasında meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Olaylar, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duruşmaya katılmayan sanık, şikayetçiye pusu kurdu! Başkasını vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O ilimiz resmen şaha kalkacak Fiyatını duyanlar ’’yok artık’’ diyor O ilimiz resmen şaha kalkacak! Fiyatını duyanlar ''yok artık'' diyor
Tarlalarda hırsızlık alarmı Köylüler nöbete başladı Tarlalarda hırsızlık alarmı! Köylüler nöbete başladı
Rusya’dan sözde ’soykırım’ iddiası Paşinyan’ın KGB çıkışını bahane ettiler Rusya'dan sözde 'soykırım' iddiası! Paşinyan'ın KGB çıkışını bahane ettiler
Erkekler, kadınlardan iki kat fazla egzersiz yapmak zorunda Erkekler, kadınlardan iki kat fazla egzersiz yapmak zorunda
Facianın yaşandığı kentten tedirgin eden haber Kolonları çatladı Facianın yaşandığı kentten tedirgin eden haber! Kolonları çatladı
Dev şirket el değiştirdi Satış fiyatı dudak uçuklattı Dev şirket el değiştirdi! Satış fiyatı dudak uçuklattı
Eski HDP milletvekili Semra Güzel’e 8 yıl 9 ay hapis cezası Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e 8 yıl 9 ay hapis cezası
Ademola Lookman’ın Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
41 metrelik dev tekne karaya oturdu 41 metrelik dev tekne karaya oturdu
İttifakta çatlak var deniyordu Bahçeli’nin gönderdiği hediyeye teşekkür etti İttifakta çatlak var deniyordu! Bahçeli'nin gönderdiği hediyeye teşekkür etti
Bu ikili bambaşka Arda Güler’den Kylian Mbappe’ye 6 asist Bu ikili bambaşka! Arda Güler'den Kylian Mbappe'ye 6 asist

15:29
Tamı tamına 46 gün Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
14:39
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz
14:28
Davutoğlu’ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
Davutoğlu'ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
14:27
Derbiyi kaybeden Beşiktaş’ta deprem Bütün yıldızlar sakatlandı
Derbiyi kaybeden Beşiktaş'ta deprem! Bütün yıldızlar sakatlandı
14:24
Özgür Özel’den gündemi sarsacak Aziz İhsan Aktaş iddiası
Özgür Özel'den gündemi sarsacak Aziz İhsan Aktaş iddiası
14:00
DEM Parti’den Bahçeli’nin Demirtaş çıkışına destek: Bir saniye bile geçirmeden serbest bırakılmalı
DEM Parti'den Bahçeli'nin Demirtaş çıkışına destek: Bir saniye bile geçirmeden serbest bırakılmalı
13:58
Bu sezon ilk galibiyetini alan Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye olay tezahürat
Bu sezon ilk galibiyetini alan Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye olay tezahürat
13:56
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 13 yıl sonra bir ilk peşinde
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra bir ilk peşinde
13:25
Bahçeli’nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
12:34
Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma
Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma
11:10
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı olur
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2025 15:40:37. #7.13#
SON DAKİKA: Duruşmaya katılmayan sanık, şikayetçiye pusu kurdu! Başkasını vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.