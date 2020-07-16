Kayseri'de siyah flamingo görüntülendi - Son Dakika

Kayseri'de siyah flamingo görüntülendi

KAYSERİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce, dünyada çok az rastlanan siyah flamingonun Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda görüntülendiği açıklandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en önemli korunan alanlarından biri olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, siyah flamingo gözlemlendiği bildirildi. Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin sınırında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'na göçmen kuşların yeniden akın etmeye başladığı belirtilerek, Yüzlerce flamingo arasında kameralara takılan siyah flamingo, alanı görmeye gelen ziyaretçilerde de adeta şaşkınlık yarattı. Çok nadir olarak kameralara takılan siyah flamingo, son olarak Adana Akyatan- Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda gözlemlenmişti. Flamingoların tüylerindeki kırmızı renk tonlarının, yedikleri yiyeceklerin içerdiği karotin miktarına göre değiştiği, az karotin içeren besinler aldıklarında tüylerinin daha beyaz olduğu, ancak bazı flamingoların aşırı ölçüde siyah pigmentlenmesi, başka bir deyişle bolca melaninle (siyah pigmentle) depolaması nedeniyle yaygın türünün aksine tamamen siyah renkte olabileceği bilimsel kaynaklarda belirtilmiştir denildi. Ayrıca, dünyada çok az rastlanan siyah flamingonun fotoğrafları da paylaşıldı.