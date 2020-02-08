Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 43 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 43 yaralı

6 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 43 kişi yaralandı.

Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 43 yaralı, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 43 kişi yaralandı.

Adana'dan Erciyes Dağı'na kayak yapmak için gelenleri taşıyan iki tur otobüsünden Hasan Tuna (29) yönetimindeki 01 FBY 98 plakalı otobüs, Ayvazhacı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 43 kişi ambulanslarla ve özel araçlarla Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru ile Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yaralıları ziyaret etti.

Cabbar, burada yaptığı açıklamada, aşırı buzlanmadan kaynaklanan kaza sonucu 43 kişinin yaralandığını söyledi.

Gerek jandarma gerekse sağlık ekiplerinin ilk ihbarla olay yerine intikal ettiklerini anlatan Cabbar, "11 kişi Kayseri'deki hastanelere sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen 2 yaralımızın durumu ağır, yoğun bakımdalar. Buradaki vatandaşlarımızın tedavileri devam ediyor. Tüm yaralılarımıza geçmiş olsun diliyoruz." diye konuştu.

Kayseri, Erciyes, Develi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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