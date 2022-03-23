Kayseri'de üreticilerden "23 Mart Dünya Yoğurt Günü ilan edilsin" talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de üreticilerden "23 Mart Dünya Yoğurt Günü ilan edilsin" talebi

23.03.2022 16:40
Kayseri'de üreticilerden "23 Mart Dünya Yoğurt Günü ilan edilsin" talebi

Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince 23 Mart'ın "Dünya Yoğurt Günü" ilan edilmesi amacıyla proje yürütülüyor.

Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince 23 Mart'ın "Dünya Yoğurt Günü" ilan edilmesi amacıyla proje yürütülüyor.

Birlik Başkanı Günay Çakı, birlik binasında düzenlenen toplantıda, Türk mutfağında önemli yeri olan yoğurda sahip çıkmak ve tüketimini yaygınlaştırmak için 23 Mart'ın "Dünya Yoğurt Günü" ilan edilmesini istediklerini, bu yönde sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini söyledi.

Yoğurdun dünya dillerine Türkçe olarak girdiğini aktaran Çakı, bu ürünün, Orta Asya'da sütü güvenle uzun süre muhafaza etme fikriyle ortaya çıktığını anlattı.

Yoğurdun milli bir yiyecek olduğunu ifade eden Çakı, şunları kaydetti:

"Yoğurt, Osmanlı döneminde saray mutfağının vazgeçilmez besin kaynağı olmasının yanında ishal, bulantı gibi rahatsızlıklara ve güneş yanıklarının iyileştirilmesinde ilaç olarak kullanılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, Fransa Kralı Fransuva ateşli bir hastalığa yakalandığında, krala ilaç olarak yoğurt gönderir. Bakterileri öldürücü özelliği nedeniyle yoğurt, Fransuva'yı kısa sürede iyileştirir. Avrupa'da 1800'lü yıllarda tanınmaya başlayan milli yiyeceğimiz yoğurt, Amerika'da 70-80 yıl önce tanındı. 1900'lü yılların başında ise yoğurt ilaç kabul edildi ve bir dönem eczanelerde pastörize olarak satıldı. Bu kadar kıymetli ve bizim olan bu değerimize sahip çıkmak hepimizin boynumuzun borcu."

Birlik Başkan Yardımcısı Talip Akcakaya ise dünyada, su günü, süt günü, fasulye günü, meyveli kek fırlatma günü gibi günler olduğunu belirterek, 21 Mart'ın ise "Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası" olarak kutlandığını, 23 Mart'ın da yoğurt günü olmasını istediklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de yoğurdun sofraların vazgeçilmezi olduğunu dile getirdi.

Yoğurdun her öğünde tüketilebileceğini ifade eden Şahin, "Bu ürünlerin tüketimi, kalitesi arttıkça ülkedeki hayvancılığa bakış açısı da değişecektir. Önümüzdeki süreçte 6 bin yıllık kadim kent olan Kayseri'de yoğurtla ilgili başlatılmış bu hamle hem Türkiye'de hem de dünyada kabul görecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara yoğurt ikram edildi.

Talebin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına dosya olarak sunulduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
ERÜ Spor Bilimlerinden 'Spor ile Hayatı Değiştir' etkinliği ERÜ Spor Bilimlerinden 'Spor ile Hayatı Değiştir' etkinliği Başkan Günay'dan seçim teşekkürü Başkan Günay'dan seçim teşekkürü

Damızlık, Kayseri, 23 Mart, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de üreticilerden '23 Mart Dünya Yoğurt Günü ilan edilsin' talebi - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Fatih Terim günler sonra konuştu! Portekiz maçı için dikkat çeken açıklama yaptı: İtiraf etmeliyim, üzgünüm
16:37 Nureddin Nebati görevden alınacak mı? Yerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geleceği iddiasına net yanıt geldi
16:35 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?
16:31 Belarus'un Putin'e destek vermek için savaşa dahil olacağı iddia edildi! Bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi
16:25 Yaptırımlarda sıra Putin'in sevgilisine geldi! Sınır dışı edilmesi için 63 bin imza toplandı
16:23 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Derin ölecek mi?
16:17 CHP'li Gürer'den ramazan kolisi tepkisi: 2018'de bir ramazan kolisi 49 liraydı, bugün 169 lira
16:08 Son Dakika: İstanbul'da ulaşıma zam yapılmayacak! Sunulan teklif reddedildi!
16:05 Ömür Gedik'in, kırmızı et yorumu tepki topladı: Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun
16:02 Rusya'dan doğal gaz açıklaması geldi: Düşman ülkelere ruble ile satış yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 16:51:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de üreticilerden "23 Mart Dünya Yoğurt Günü ilan edilsin" talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement