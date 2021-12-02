Kayseri'de yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Kayseri'de yaralı bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 kızıl şahinin tedavi altına alındığı bildirildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 kızıl şahinin tedavi altına alındığı bildirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahinler, müdürlük ekiplerine teslim edildi. Kanadından yaralanan ve uçma güçlüğü çeken şahinler, bakım ve tedavileri için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine ulaştırıldı. Hayvanlar gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak.

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