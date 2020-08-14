Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kontrollü sosyal hayat döneminde kentte görev yapan 714 muhtarın cep telefonlarına SMS ile mesaj göndererek maske, mesafe ve temizlik konularında hatırlatmalarda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Günaydın, muhtarların cep telefonlarına gönderdiği mesajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ile ilgili hatırlatmalarda bulunarak,şunları ifade etti:

"Çok değerli çalışma arkadaşlarım, muhtarlarımız olarak vatandaşlarımıza en yakın temas noktasında bulunuyorsunuz. Bu nedenle olaylara çok kısa sürede vakıf olup, sorunların çözümü için ilgili kurumları bilgilendirerek önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz koronavirüs sürecinde de önemli katkılar sunuyorsunuz. Mahallenizde bulunan vatandaşlarımızı, esnaflarımızı, maske, mesafe, temizlik konusunda bilgilendirmeniz, düğün sahiplerine düğünler için belirlenen kuralları hatırlatmanız, eş dost, akraba ziyaretlerine ara verilmesi, zaruri hallerde ziyaretlerin kısa tutulması için çalışmalarda bulunmanız çok büyük önem arz etmektedir. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız."

"Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması"

Melikgazi Belediyesi ve Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen "Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması" başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kamusal alanı tanımlayacak olan yarışma 23 Ekim'de sona erecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yarışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

" Türkiye'de önemli mimarlarımızın jüriliğinde bir yarışma olacak. Türkiye genelinde olan yarışma, mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarının katılımına açıktır. Bugün itibariyle ilana çıkıyoruz. Sonrasında çizimler ve tasarımlar yapılacak. Farklı illerden çizilen projeleri internet üzerinden alabileceğiz. 9 Kasım 2020 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak. Buradan çıkan sonuca göre de Kayseri Kalesi'nin hemen önünde bir buluşma noktası yapacağız. Navigasyondan veya telefondan yol ve yön bulmaya çalışsak da hala eski geleneklerimiz devam ediyor. İnsanlar hala eski buluşma noktası tariflerini kullanıyor. Dolayısıyla biz hem bu eski geleneğimizi korumuş oluyor hem de farklı bir konseptte buluşma noktalarını başlatmış oluyoruz. Farklı yerlerde de bu buluşma noktalarımızdan yapacağız. Emeği geçen tüm mimar ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hayırlı olmasını temenni ederim."

Kayseri Mimarlar Odası Başkanı Halil Çevik ise bu süreci geliştirmeyi ve daha fazla kazanım sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kocasinanlı kadınlar meslek sahibi oluyor

Kocasinan Belediyesi, kurumlararası iş birliğiyle kadınların daha donanımlı ve meslek sahibi olabilmeleri için mesleki eğitim kurslarına ev sahipliği yapıyor.

Kocasinan Belediyesi, Türkiye İş kurumu (İŞKUR), Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde mesleki eğitim kursları kapsamında Kocasinan Akademi Ziya Gökalp Tesisi'nde düzenlenen kurslar, pandemi sürecindeki uzun aradan sonra alınan bazı ek tedbirlerle yeniden kapıları açtı.

Kocasinan Akademi, Ziya Gökalp Tesisi'nde açılan cilt bakımı ve makyaj teknikleri kursuna kadın kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor.

Kursiyerlere, teorik eğitimin yanı sıra saç kesimi, saç örgüsü, boyama, makyaj ve cilt bakımı gibi temel eğitimler uygulamalı olarak anlatılıyor.