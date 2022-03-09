Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) tarafından "E-Atıklarda Fark Yaratan Belediyeler" kategorisinde, atık aydınlatma ekipmanlarını toplama konusunda ödüle layık görüldü.

İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği AGİD verilerine göre, Kocasinan Belediyesinin, topladığı 7 bin 560 kilogram aydınlatma atığı ile Türkiye genelinde aydınlatma ekipmanları atık grubunda birinci oldu.

Video konferans yöntemiyle AGİD Genel Sekreteri Zeynep Akkaya, İşletme Müdürü Elif Kara ve Mustafa Çetin ile görüşen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ülkenin geleceği için tüm geri dönüşüm malzemelerini bertaraf etme konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

Kocasinan'da ihaleye yoğun ilgi

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 16 taşınmaz için düzenlenen ihalelerde toplam 47 milyon 555 bin lira gelir elde etti.

Encümen huzurunda açık artırma ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 10 villa arsası, Beyazşehir Mahallesi'nde 3 konut alanı, Kayabaşı Mahallesi'nde bir konut alanı, Mithatpaşa Mahallesi'nde bir konut alanı ile bir ticaret ve konut arsası olmak üzere toplam 16 taşınmaz satışa sunuldu.

Belediye, yüzde 25 peşin, 12 ay taksit seçeneği ile satışa sunduğu taşınmazların ihalelerinden toplam 47 milyon 555 bin lira gelir elde etti.

Hacılar'da Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Hacılar Belediyesi ve İlçe Müftülüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü düzenlenen panelle kutladı.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen, İlçe Müftüsü Yusuf Ay, Müftülük görevlileri ve ilçedeki kadınlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Özdoğan, "Kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Bunun sözde kalmadığını göstermek için ciddi bir mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.

OSB'de Aile Sağlık Merkezi hizmete başladı

Melikgazi Organize Aile Sağlığı Merkezi, 10. Cadde'deki binasında hizmet vermeye başladı.

Aile Sağlığı Merkezi, ilk etapta iki aile hekimi ile sağlık hizmeti vermeye başladı.

Sağlık merkezinde Kovid-19 aşısı da yaptırılıyor.