Kayseri mantısı sofraları süslüyor - Son Dakika

Kayseri mantısı sofraları süslüyor

Kayseri mantısı sofraları süslüyorKAYSERİ mutfağı ile özdeşleşen ve birçok yörede de vazgeçilmez lezzetler arasında olan mantı, sofraları süslüyor.

Kayseri mantısı sofraları süslüyor

İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar
Van Gölü'nde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak

KAYSERİ mutfağı ile özdeşleşen ve birçok yörede de vazgeçilmez lezzetler arasında olan mantı, sofraları süslüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, video konferans ile katıldığı AK Parti İl Başkanları toplantısında Kayserili genel başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin "Pandemi bittikten sonra sizlerle bir çay içmek istiyoruz" sözlerine "Çayla geçiştirme, mantı mantı" diye yanıt vermesi, Kayseri'nin lezzeti mantıyı gündeme getirdi. Yağ mantısı, tepsi mantısı gibi 30 farklı türde yapılan mantı, lezzeti ile damakları şenlendiriyor. Kentte imece usulü doldurulan mantı, evlerde ve restoranlarda tüketiliyor. Kayseri mutfağı ile özdeşleşen mantı, lezzeti ile sofraları süslüyor.

'MANTI ŞEHRİMİZİN EN MEŞHUR YEMEĞİDİR'

Kocasinan Belediyesine ait restoranda mantı ustası Funda Cansever, Kayseri mantısının nasıl yapıldığını anlattı. Cansever, "Kayseri mantısı sert bir hamurla yoğrulan, küçük kıymalarla birleşen ve çok küçük kapamalarla oluşan bir yiyecek olup, şehrimizin en meşhur yemeğidir. Yumurta, tuz, un ile hamuru yapılır. Büyük olarak oklava yardımıyla açılır daha sonra küçük parçalara ayrılır. Hamur parçalarının içine kıyma konur ve haşlanır. Daha sonra salçalı suda yeniden pişirilir. Sumak ve yoğurt ile servis edilir" dedi.

Kayseri mantısının diğer illerde yapılan mantılardan farklı olduğunu kaydeden Cansever, "Kayseri mantısının eskilerden gelen özelliği vardır. Özelliği bir şimşir kaşığa 40 tane mantı sığmasıdır. Cumhurbaşkanımız mantıdan bahsetmiş. Kendisini mantı yemeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZI DAVET EDİYORUM' Kayseri'de mantı tüketen Canan Şen, "Kayseri mantısı, Kayseri'nin olmazsa olmaz bir yemeğidir. Evlerimizde sıklıkla yapılan, dolaplarımızda bulunan bir yiyecektir. Mantı, hamurla kıymanın birleştiği, üzeri yoğurt ve soslarla lezzetlenen bir yemektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Mehmet Özhaseki arasındaki diyaloğu duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızı Kayseri'ye mantı yemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri mantısı sofraları süslüyor - Son Dakika

Son Dakika

13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 13:11 Cani baba, eski eşini kızının gözünün önünde 12 bıçak darbesiyle öldürdü 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:39 Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı 22:19 Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi 20:58 250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak 20:24 TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar
16:46
Van Gölü'nde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi
16:37
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
15:45
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
15:07
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
14:28
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
13:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 17:03:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri mantısı sofraları süslüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]