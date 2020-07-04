Kayseri mantısı sofraları süslüyor - Son Dakika

Kayseri mantısı sofraları süslüyor

KAYSERİ mutfağı ile özdeşleşen ve birçok yörede de vazgeçilmez lezzetler arasında olan mantı, sofraları süslüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, video konferans ile katıldığı AK Parti İl Başkanları toplantısında Kayserili genel başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin "Pandemi bittikten sonra sizlerle bir çay içmek istiyoruz" sözlerine "Çayla geçiştirme, mantı mantı" diye yanıt vermesi, Kayseri'nin lezzeti mantıyı gündeme getirdi. Yağ mantısı, tepsi mantısı gibi 30 farklı türde yapılan mantı, lezzeti ile damakları şenlendiriyor. Kentte imece usulü doldurulan mantı, evlerde ve restoranlarda tüketiliyor. Kayseri mutfağı ile özdeşleşen mantı, lezzeti ile sofraları süslüyor.

'MANTI ŞEHRİMİZİN EN MEŞHUR YEMEĞİDİR'

Kocasinan Belediyesine ait restoranda mantı ustası Funda Cansever, Kayseri mantısının nasıl yapıldığını anlattı. Cansever, "Kayseri mantısı sert bir hamurla yoğrulan, küçük kıymalarla birleşen ve çok küçük kapamalarla oluşan bir yiyecek olup, şehrimizin en meşhur yemeğidir. Yumurta, tuz, un ile hamuru yapılır. Büyük olarak oklava yardımıyla açılır daha sonra küçük parçalara ayrılır. Hamur parçalarının içine kıyma konur ve haşlanır. Daha sonra salçalı suda yeniden pişirilir. Sumak ve yoğurt ile servis edilir" dedi.

Kayseri mantısının diğer illerde yapılan mantılardan farklı olduğunu kaydeden Cansever, "Kayseri mantısının eskilerden gelen özelliği vardır. Özelliği bir şimşir kaşığa 40 tane mantı sığmasıdır. Cumhurbaşkanımız mantıdan bahsetmiş. Kendisini mantı yemeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZI DAVET EDİYORUM' Kayseri'de mantı tüketen Canan Şen, "Kayseri mantısı, Kayseri'nin olmazsa olmaz bir yemeğidir. Evlerimizde sıklıkla yapılan, dolaplarımızda bulunan bir yiyecektir. Mantı, hamurla kıymanın birleştiği, üzeri yoğurt ve soslarla lezzetlenen bir yemektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Mehmet Özhaseki arasındaki diyaloğu duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızı Kayseri'ye mantı yemeye davet ediyorum" diye konuştu.