Kayseri'nin 'Ağaç Dede'si 1 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturdu

02.02.2026 11:49
KAYSERİ'de 'Ağaç Dede' olarak bilinen Mustafa Göçer (69) bugüne kadar kent genelinde 1 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturdu.

KAYSERİ'de 'Ağaç Dede' olarak bilinen Mustafa Göçer (69) bugüne kadar kent genelinde 1 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturdu. Ormanı evladı gibi gördüğünü anlatan Göçer, "'Tüm canlılara yaşam veren fidanlarla dünyada güzel izler bıraktım' diyerek ölmek istiyorum. O yüzden her gün evden çıktığımda ilk fidanımı dikecekmiş gibi, ilk tohumumu dikecek gibi heyecan duyuyorum" dedi.

Emekli antrenör ve teknisyen Mustafa Göçer, 7 yaşında babasında öğrendiği ağaç sevgisini yıllardır devam ettiriyor. Kayseri genelinde ücretsiz olarak okullarda ağaç ve doğa sevgisi üzerine seminer ve konferanslar veren Göçer, yürüyüş grupları ile dağlara fidan dikip, çevre temizliği de yapıyor. Mustafa Göçer, doğaya duyduğu sevgisinden dolayı mahalle mahalle gezerek boş arazilere fidan dikiyor. Kırsal bölgelere de meyve fidanları diken Göçer, kış aylarında kentte yüksek bölgelere çıkarak tohum saçıyor. Bugüne kadar Kayseri'de 1,5 milyona yakın fidan diken Mustafa Göçer, kentin ve ülkenin iklim değişikliğine karşı dirençli olmasını amaçlıyor.

'KÖY ORMANLARI KURDUM'

Çocuklar tarafından 'Ağaç Dede' olarak tanındığını söyleyen Göçer, "7 yaşından beri dağlara tohum ve fidan ekiyorum. Önceleri babamdan öğrenmiştim. Sevap diye dikiyordum. Sonradan bende ağaç ve fidan sevgisi gelişti. Diktiğim ağaçların büyüdüğünü görünce; çocukların büyüdüğünü görünce mutlu olur gibi sevinmeye başladım. Ülkemizin su ve gıda problemlerinin aşılması için fidan dikmeye başladım. Bu bilinçle beraber köylere gitmeye başladım. Köylülerle birlikte köy ormanları kurdum. Okullara ücret almadan çocuklara sunum ve konferans yaparak ağaç ve doğa sevgisini anlatıyorum. Dağlara onlarla birlikte fidan dikiyoruz. Böylelikle ülkemizin su ve gıda krizine karşı iklim direncini yükseltmeye çalışıyorum. Çünkü mevsim çok değişiyor, mevsimler birbirlerini tutmuyor. Arkadaşlarımla, komşularımla ulaşabildiğim herkes ile dağlara fidan dikiyorum" diye konuştu.

'BİR GÜNDE 1500 TOHUM DİKEBİLİYORUM'

Mustafa Göçer, "Tohum atmanın hesabı yok. O kadar çok tohum atıyoruz ki bazen bir torbada kartellerinden ayrılmış 1 milyon tohum olur. Ben onu bir günde atıyorum, herkes atabilir. Çünkü buğday tanesi gibi savuruyorsunuz. İlkbaharda ve erken sonbaharda sert çekirdekleri toprağa dikiyorum. Böyle olunca bir günde 1500-2 bin tohum dikebiliyorum. Ömrüm boyunca birçok ağacın dikilmesine vesile oldum. Tohumdan çıkanlar, diktiklerim ve dikilmesine vesile olduklarım 1 milyon civarında ağaç yapıyor" ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜM'

Çevreden aldığı tepkilere de değinen Göçer, "Beni görünce şaşırıyorlar. Emekli maaşım var. Anne-babamdan miras kalan yerleri sattım. 93 model bir arabam var. Onunla dağlara gidiyorum. Benim ormanlarım var. Çok mutluyum. Onların yanına gidince çocuklarımın yanına gitmiş gibi çocuklarımın yanına gelmiş gibi hissediyorum. Bir ağaç, 225 tane canlıya yuva ve besin kaynağı oluyor. Aldığım en büyük ödül; Diyanet İşleri Başkanlığı Vakfı tarafından 'en iyi adam' ödülü almak oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da o programa katıldı. Beni de 'Mustafa Göçer kardeşim' diyerek onore etti ve 'Bu insanları desteklemeliyiz' dedi. Türkiye genelinde birçok ödül aldım. Bazı bankalar tarafından ödüle layık görüldüm. Köylüler ve ilkokul öğrencileri tarafından yaptığım çalışmalar ödüllendirildi" dedi.

'İLK FİDANIMI DİKECEK GİBİ HEYECAN DUYUYORUM'

Arkasında güzel izler bırakmak istediğini de sözlerine ekleyen Mustafa Göçer, "Yarın bir gün öleceğiz, herkes ölecek, ben de öleceğim. Ölüm döşeğinde ardıma bakınca ormanların ve fidanların olmasını istiyorum. 'Tüm canlılara yaşam veren fidanlarla dünyada güzel izler bıraktım' diyerek ölmek istiyorum. O yüzden her gün evden çıktığımda ilk fidanımı dikecekmiş gibi, ilk tohumumu dikecek gibi heyecan duyuyorum. Önemli olan, o ölüm döşeğinde pişmanlık duymamak, 'Ben bu dünyaya geldim ama güzel şeyler yaptım' diyebilmek. Gözlerimi mutlu şekilde kapatmak istiyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN-Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mustafa Göçer, Kayseri, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

