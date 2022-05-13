Kayseri'nin İncesu ilçesinde çiftçiler şükür duası yaptı - Son Dakika

Kayseri'nin İncesu ilçesinde son zamanlarda ilçedeki yağışların iyi gitmesinden dolayı şükür duası yapıldı.

Etkinlik öncesi 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla ilçedeki çiftçiler "Üretmeye Devam Edeceğiz Gününüz Kutlu Olsun" pankartı ile traktörlerle konvoy oluşturdu.

Daha sonra Merkez Ulu Cami önünde İlçe Müftüsü Adem Bozkurt eşliğinde yağan yağmurlar için şükür duası edildi.

Dua programına Kaymakam Aydın Göçer, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, parti ilçe başkanları, oda başkanları, muhtarlar, çiftçiler katıldı.

İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş, duanın ardından yaptığı açıklamada, son zamanlarda ilçede yağışların bereketli geçtiğini söyledi.

Karaçavuş, bir ay öncesinde ekili alanların sıkıntılı olduğunu, yağmurlarla bu sorunun tamamına yakını ortadan kalktığını ifade etti.

Yağmurların çiftçileri memnun ettiğini dile getiren Karaçavuş, şunları kaydetti:

"Rabbimize çok şükür olsun. Son bir ayda çok güzel yağmurlar yağdı. Ekili alanlardaki mahsuller yağmura doydu ve çok faydalı oldu. Biz de, Allah'ımıza şükrümüzü ifade etmek için sayın müftümüzle beraber dualar ettik. Allah ürünlerimizin bereketini arttırsın, doğal afetlerden bizi korusun. Katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından çiftçilere pilav ikram edildi.