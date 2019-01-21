Son Dakika Haberleri: Kayseri'nin Önemli Simalarından Aydın Karakimseli Hakk'a Uğurlandı

Kayseri'nin Önemli Simalarından Aydın Karakimseli Hakk'a Uğurlandı

1 saat önce

Yayıncı, gazeteci, televizyoncu ve siyaset bilimci kişiliğiyle tanınan Kayseri'nin önemli simalarından Aydın Karakimseli son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'nin Önemli Simalarından Aydın Karakimseli Hakk'a Uğurlandı, System.String[]
Yayıncı, gazeteci, televizyoncu ve siyaset bilimci kişiliğiyle tanınan Kayseri'nin önemli simalarından Aydın Karakimseli son yolculuğuna uğurlandı.

1949 doğumlu Karakimseli, gece saatlerinde rahatsızlanarak, yakınları tarafından hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Bugün öğle saatlerinde Camiikebir'den kaldırılan Karakimseli'nin cenazesine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, çok sayıda yazar, ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Karakimseli'nin cenazesi, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında defnedilmek üzere sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın Karakimseli kimdir?

1949 doğumlu Aydın Karakimseli, Kayseri'nin ulemalarından Karakimseli Hoca'nın torunlarındandır. Kayseri kültür hayatına önemli hizmetlerde bulunan Karakimseli, var olduğu sürece 17 kitabı okurları ile buluşturan Rey Yayıncılık'ı kurarak taçlandırmıştır. Karakimseli, bunun yanı sıra, Kayseri Gündem Gazetesi ile Elif TV'nin kurucuları ve ilk genel yayın yönetmenleri arasındadır. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun da kurucu müdürlüğünü yapan Karakimseli, Büyükşehir Belediyesi Merkez Kütüphanesi Müdürlüğünden emekli oldu. Karakimseli'nin 2 kız çocuğu bulunmaktadır. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:02 Kaynak: İHA

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