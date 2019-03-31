Son Dakika Haberleri: Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Bekir...

Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Bekir...

2 saat önce

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Bekir Ayyıldırım kazandı.

Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Bekir..., System.String[]
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Bekir Ayyıldırım kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bekir Ayyıldırım 4 bin 63, BBP adayı Murat Özcan 3 bin 146, CHP adayı Mehmet Bayraklı 2 bin 227 oy aldı.

-Ayyıldırım'ın öz geçmişi-

Ayyıldırım, 1981 yılında Kayseri'de doğdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitiren Ayyıldırım, veteriner hekim olarak çalışmaya başladı. Üç yıl MHP Sarıoğlan İlçe başkanlığını yürüten Ayyıldırım, evli ve iki çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:14 Kaynak: AA

Bekir Ayyıldırım, MHP, Sarıoğlan, Kayseri, Güncel
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