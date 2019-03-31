Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Bekir...
2 saat önce
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Bekir Ayyıldırım kazandı.
Kayseri
'nin Sarıoğlan
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Bekir Ayyıldırım
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bekir Ayyıldırım 4 bin 63, BBP
adayı Murat Özcan
3 bin 146, CHP
adayı Mehmet Bayraklı
2 bin 227 oy aldı.
-Ayyıldırım'ın öz geçmişi-
Ayyıldırım, 1981 yılında Kayseri'de doğdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Veteriner Fakültesini bitiren Ayyıldırım, veteriner hekim olarak çalışmaya başladı. Üç yıl MHP Sarıoğlan İlçe başkanlığını yürüten Ayyıldırım, evli ve iki çocuk babası.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:14 Kaynak: AA
MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
Son Dakika! Anadolu Ajansından Veri Açıklaması: Seçim Yayın Sistemine Veri Akışı Gerçekleşmemektedir
Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi