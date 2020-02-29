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Kayseri OSB Atletikspor şampiyon oldu
6 saat önce
Kayseri OSB Atletikspor, Birinci Amatör Küme B Grubunda 2019-2020 futbol sezonu şampiyonu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:30 Kaynak: İHA
Kayseri OSB Atletikspor, Birinci Amatör Küme B Grubunda 2019-2020 futbol sezonu şampiyonu oldu.
Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubu 22. hafta karşılaşmasında rakibi Gültepespor 2-1 mağlup eden Kayseri OSB Atletikspor şampiyon olarak adını Süper Amatör Küme'de yazdırdı. Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada rakibi Gültepespor'u Hüseyin Can Taş ve Erman Deveci'nin golleri ile mağlup eden OSB Atletikspor maç sonu şampiyonluğu doyasıya kutladı. - KAYSERİ
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