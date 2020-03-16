Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor antrenörü Harun Şahin Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor antrenörü Harun Şahin Açıklaması - Son Dakika Spor

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor antrenörü Harun Şahin Açıklaması

6 saat önce

Kayseri OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin, "1.Lige çıktığımı için çok mutluyuz ve sevinçliyiz.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor antrenörü Harun Şahin Açıklaması, System.String[]

Kayseri OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin, "1.Lige çıktığımı için çok mutluyuz ve sevinçliyiz. 1. Ligde de çok başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.


Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi Play-Off final grubunda şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaşan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor şampiyonluğu kutluyor. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor antrenörü Harun Şahin yaptığı açıklamada, "Çok çalıştık. Aylarca sabah akşam çalıştık. İdmanlarımız çok uzun ve disiplinli oldu. İyi bir mücadele sergiledik. Kimsede belki hesap etmiyordu Kayseri'nin çıkacağını ama Allah nasip etti. Mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. 1.Lige çıktığımı için çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Finallerde 3 gün boyunca mücadelemiz çok iyiydi. En favori takım bizdik ve oynayarak bunu herkesi gösterdik. Ben 1.Ligde de çok başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Harun Şahin, Kayseri, OSB, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 15:34:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor antrenörü Harun Şahin Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]