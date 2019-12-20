Kayseri polonyalı turist kafilesi, karanfillerle karşılandı - Son Dakika

Polonyalı turist kafilesi, karanfillerle karşılandı

Polonya'nın başkenti Varşova'dan Kayseri'ye gelen 180 kişilik turist kafilesi, havalimanında karanfillerle karşılandı.

Yeni yıla Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te girmeyi tercih eden Polonyalı turist kafilesi Kayseri'ye direk uçuşla geldi. Havalimanında karanfillerle karşılanan kafile, kendileri için hazırlanan kokteyle katıldı. Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes Master Planı meyvelerini vermeye başladı. Kayseri bir turizm şehri olma yönünde eviriliyor. 3 yıldır şehrimize yabancı turistler geliyor. Bu yılın ilk charter seferi ile gelen Polonya kafilesini karşılıyoruz. Gelecek haftadan itibaren Rusya, Belarus ve Ukrayna'dan charter seferleri ile turist gelecek. Charter seferleri dışında kendi imkanlarıyla gelen yabancı turistlerimizi de ağırlayacağız. Nisan ayı başına kadar sezonumuz sürecek. Bu yıl ortalama 20 bin charterle toplamda da 30 bin yabancı turist bekliyoruz dedi.