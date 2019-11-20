Son Dakika Haberleri: Kayseri Sağlık Müdürlüğünden soba zehirlenmelerine karşı uyarı
Son Dakika Güncel Kayseri Sağlık Müdürlüğünden soba zehirlenmelerine karşı uyarı - Son Dakika

Kayseri Sağlık Müdürlüğünden soba zehirlenmelerine karşı uyarı

6 saat önce

Kayseri Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

Kayseri Sağlık Müdürlüğünden soba zehirlenmelerine karşı uyarı, System.String[]

Kayseri Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yaptığı yazılı açıklamada, havaların soğuması ile evlerin ve iş yerlerinin yeterince havalandırılamamasının soba ve benzeri ısınma araçlarının kullanımını daha önemli hale getirdiğini belirtti.

Soba kullanımının yaygın olduğu ülkede lodos ve kıble tipi şiddetli rüzgarların estiği günler ile pencere ve kapıların açılamadığı soğuk dönemlerde baca gazlarının tütmesi ile başta karbonmonoksit olmak üzere bazı yanma ürünlerinin öldürücü etki gösterdiğine dikkati çeken Benli, bu dönemlerde karbonmonoksit nedeniyle görülen zehirlenme vakalarının halk sağlığını tehdit eden bir sorun olarak karşılarına çıktığını ifade etti.

Benli, karbonmonoksitin renksiz, tatsız, kokusuz ve zehirli bir gaz olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engellediği için zehirlenme ve ölüme neden olur. Hava gazı, kömür ve benzeri ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. Karbonmonoksit zehirlenmesinin, mutlaka hastanede tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığına bağlı, ücretsiz aranabilen Zehir Danışma Merkezi'nin 114 olan telefon numarası aranılarak zehirlenmelerde yapılacak ilk yardım hakkında gerekli bilgi alınmalıdır."

Gaz zehirlenmeleri konusunda uyulması gereken kuralları da anlatan Benli, lodoslu ve fırtınalı havalarda sobanın yatmadan önce mutlaka söndürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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