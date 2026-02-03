Kayseri Şehir Endeksi: Ekonomik Veriler Açıklandı - Son Dakika
Kayseri Şehir Endeksi: Ekonomik Veriler Açıklandı

Kayseri Şehir Endeksi: Ekonomik Veriler Açıklandı
03.02.2026 16:13
Erciyes Üniversitesi, Kayseri'nin ekonomik ve sosyal göstergelerini ortaya koyan bir rapor hazırladı.

Erciyes Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Kayseri valiliği, MÜSİAD Kayseri Şubesi, ORAN kalkınma Ajansı, Milli Eğitim, Sağlık ile Sanayi teknoloji il müdürlüklerinin ortak yürütülen proje "Kayseri Şehir Endeksi" çalışması, Kayseri'nin ekonomik ve sosyal göstergelerini rakamlarla ortaya koydu. Veri temelli analizlerin yer aldığı çalışmada, kente ilişkin ekonomik performans, gelişmişlik düzeyi ve sosyal göstergeler karşılaştırmalı olarak ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması'nda (SEGE) Kayseri, yaklaşık 15 yıldır 17. sırada yer alıyor. Şehirde ekonomik büyüme görülse de, diğer şehirlerin daha hızlı gelişmesi nedeniyle göreceli konumda önemli bir değişim yaşanmadığı görülüyor. Ekonomik göstergelerde dikkat çeken başlıklardan biri kişi başına gelir oldu. Kayseri, 2000 yılında Türkiye genelinde kişi başına gelir sıralamasında 17. sıradayken, 2024 verilerinde 28. sıraya geriledi. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla sıralamasında ise şehir, 2000 yılında Türkiye'nin en büyük 11. ekonomisiyken, 2024 verilerinde 14. sıraya geriledi. Türkiye ekonomisi içindeki payı da aynı dönemde yüzde 1,50 seviyesinden yüzde 1,39 seviyesine düştü.

İhracat tarafında ise sınırlı bir yükseliş dikkat çekti. Kayseri'nin ihracat sıralamasında 2013 yılında 12. sırada yer aldığı, son verilerde ise 11. sıraya yükseldiği görülüyor. Buna rağmen şehirde ihracat artış hızının bazı rakip illerin gerisinde kaldığı değerlendiriliyor. İş gücü verileri de raporda yer aldı. Türkiye genelinde işsizlik oranı yaklaşık yüzde 8,7 seviyesinde açıklanırken, Kayseri'de bu oranın yaklaşık yüzde 9 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Raporda ayrıca Tekirdağ, Manisa, Gaziantep, Denizli, Konya, Sakarya ve Mersin gibi şehirlerin son 20 yılda Kayseri'ye kıyasla daha hızlı ekonomik büyüme gösterdiği vurgulandı. Bu durumun şehirler arası rekabet açısından önemli bir veri olduğu değerlendiriliyor.

Erciyes Üniversitesi tarafından hazırlanan teknik analiz ve veri odaklı çalışma, Kayseri'nin mevcut ekonomik konumunun ve gelecek stratejisinin yeniden tartışılmasına zemin hazırladı. Şehirde iş dünyası, yerel yönetimler ve siyasi aktörlerin raporla ilgili değerlendirmelerinin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Erciyes, Kayseri, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

