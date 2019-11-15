Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker'den 60 milyon lira söküm avansı
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Kayseri Şeker'den 60 milyon lira söküm avansı

6 saat önce

Kayseri Şeker tarafından 2019-2020 kampanya döneminde Kayseri ve Boğazlıyan fabrikaları ile pancar ekimi sözleşmesi yapmış olan yaklaşık 10 bin çiftçiye 60 milyon lira söküm avansı dağıtıldı.

Kayseri Şeker'den 60 milyon lira söküm avansı, System.String[]

Kayseri Şeker tarafından 2019-2020 kampanya döneminde Kayseri ve Boğazlıyan fabrikaları ile pancar ekimi sözleşmesi yapmış olan yaklaşık 10 bin çiftçiye 60 milyon lira söküm avansı dağıtıldı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker olarak, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar çiftçilere destek verdiklerini belirtti.

Akay, "Gübre, tohum, çapa, sulama, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, söküm, mazot, ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler dışında çiftçilerinin temlik kredisini daha az kullanarak faiz yükünden daha az etkilenmesi ve şeker pancarı tarımından elde ettiği gelirin kendi cebinde kalması için pancar ekicilerine yönelik kampanya döneminde faizden kurtarma avansı da vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker, Boğazlıyan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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