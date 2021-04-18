Kayseri sokaklarında 'kısıtlama' sessizliği - Son Dakika

Kayseri sokaklarında 'kısıtlama' sessizliği

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar da sessizlik hakim oldu.

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar da sessizlik hakim oldu. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamından yayımladığı genelge kapsamında, 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Hafta sonu uygulanan kısıtlama kapsamında, bugün de kentte sessizlik hakim oldu. 100 bin nüfusta görülen vaka sayısının 315,94'ten 397,76'ya yükseldiği Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında önlem alarak, sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri gerçekleştirdi. Kent merkezindeki yayalarda durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.



Son Dakika

Yerli koronavirüs aşısı olan Bakan Varank: Herhangi bir yan etki olmadı

Sosyal medyadan Bakan Koca'ya seslendi: Annem koronadan ölüyor, yer bulamıyoruz yardım edin

İstanbul'da son 1 yılda kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe belli oldu

İran'da nükleer tesisin olduğu şehir 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Dağlardan duman çıktı

Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı: İş günü olup olmamasına işveren karar verecek

Çocuklarının "Seni çok özlüyoruz" sözüyle tır şoförlüğünü bıraktı, şimdi mantar taleplerine yetişemiyor

Denizi olmayan Manisa dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor! 1 milyon dolarlık kazanç kapısı

Art arda sıralanıp konvoy oluşturan tırtılları uzaktan gören vatandaşlar yılan gördüğünü zannetti