Kayseri Süper Amatör Küme 13.Hafta - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme 13.Hafta - Son Dakika Spor

Kayseri Süper Amatör Küme 13.Hafta

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme mücadele eden Kocasinan Ülküspor ile Kayseri Gençlerbirliği ligin 13.haftasında karşı karşıya geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme 13.Hafta, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme mücadele eden Kocasinan Ülküspor ile Kayseri Gençlerbirliği ligin 13.haftasında karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan goller ile karşılaşma 1-1 tamamlandı.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Ahmet İnci xx, Mustafa Soner Yüce xx


Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız xx, Talha Çoban xx, Hasan Göğercin xx, Harun Karaman xx, Alperen Kısır xx, (Dk.62 Serhat Kahraman x), Okan Çetiner xx, Okan Özdemir xx, Muaz Guzay xx, Furkan Önal xx, Turan Derecik xx, Seyit Nergiz xx


Kayseri Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan xx, Erhan Karakaya xx, Fazıl Burak Peker xx, Ozan Kaan Özdemir xx, Aziz Çağlar Şahin xx, Hasan Pamuk xx, Mustafa Atsız xx, Selim Yağmur xx, Erman Deveci xx, Cihan Oğuzman xx, (Dk.75 Samed Aydın x), Mustafa Karakaya xx


Goller: Seyit Nerkiz Dk.44 (Kocasinan Ülküspor), Erhan Karakaya Dk.62 (Kayseri Gençlerbirliği) - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kocasinan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:47 Kaynak: İHA
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