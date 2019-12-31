Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor - Son Dakika Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor

16 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de lige verilen 2 haftalık ara bu hafta sonu sona eriyor.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. yarı başlıyor, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'de lige verilen 2 haftalık ara bu hafta sonu sona eriyor.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 2019-2020 futbol sezonunda ligin ikinci yarısı 04-05 Ocak tarihlerinde oynanacak olan 14. hafta karşılaşmaları ile kaldığı yerden devam edecek. 14-15 Aralık tarihlerinde oynanan 13.hafta karşılaşmaların ardından Futbol İl Temsilciliği tarafından 2 hafta ara verildi. 2 haftalık ara bu hafta sonu tamamlanıyor ve heyecan kaldığı yerden devam edecek. Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısında hem şampiyonluk mücadelesi hem de alt sıralar büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. İşte 14.Haftanın Maç Programı


Kayseri Yolspor-Develispor


Kocasinan Şimşekspor-Buğdaylıspor


Kayseri Gençlerbirliği-Kayseri Sağlıkspor


Esen Makina Belsinspor-Kocasinan Ülküspor


Trend Gayrimenkulspor-Kayseri Şekerspor


Kayseri Demirspor-Hacılar Erciyesspor


Özvatan Gençlikspor-Talas Anayurtspor - KAYSERİ

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:47 Kaynak: İHA
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