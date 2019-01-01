Kayseri Süper Amatör Küme'de İkinci Yarı Başlıyor
1 saat önce
2018-2019 futbol sezonu Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de Lige verilen 1 haftalık ara bu hafta sonu tamamlanıyor.
2018-2019 futbol sezonu Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de Lige verilen 1 haftalık ara bu hafta sonu tamamlanıyor.
Geçtiğimiz hafta Futbol
İl Temsilciliği tarafından 1 hafta ara verilen Süper Amatör Küme'de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan 15.hafta maçalarımızla kaldığı yerden devam edecek.
15.Hafta Maç Programı
5 Ocak 2019 Cumartesi Kocasinan
Şimşekspor- Kayseri
Şekerspor Hacılar
Erciyesspor-Gültepespor Başakpınar
Belediyespor-Yolspor Özvatan
Gençlikspor-Kayseri Demirspor
Esen Makina Belsinspor-Gençlerbirliği
6 Ocak 2019 Pazar
Develispor-Yahyalıspor Akkışla
Gençlikspor-Yahyalıspor - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:28 Kaynak: İHA
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