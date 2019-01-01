Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme'de İkinci Yarı Başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de İkinci Yarı Başlıyor

1 saat önce

2018-2019 futbol sezonu Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de Lige verilen 1 haftalık ara bu hafta sonu tamamlanıyor.

Kayseri Süper Amatör Küme'de İkinci Yarı Başlıyor, System.String[]
2018-2019 futbol sezonu Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de Lige verilen 1 haftalık ara bu hafta sonu tamamlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Futbol İl Temsilciliği tarafından 1 hafta ara verilen Süper Amatör Küme'de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan 15.hafta maçalarımızla kaldığı yerden devam edecek.

15.Hafta Maç Programı

5 Ocak 2019 Cumartesi

Kocasinan Şimşekspor- Kayseri Şekerspor

Hacılar Erciyesspor-Gültepespor

Başakpınar Belediyespor-Yolspor

Özvatan Gençlikspor-Kayseri Demirspor

Esen Makina Belsinspor-Gençlerbirliği

6 Ocak 2019 Pazar

Develispor-Yahyalıspor

Akkışla Gençlikspor-Yahyalıspor - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:28 Kaynak: İHA

Kayseri, Futbol, Spor
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