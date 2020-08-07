Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy'dan yabancı dilde tabela tepkisi - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkçe'nin korunmasını sağlamak için iş yerleri ve ticari kuruluşların tabela ve reklamlarında Türkçe ad kullanılması önerisinde bulundu.

Gülsoy, yazılı açıklamasında, Kayseri'ye yerleşen yabancıların açtığı dükkanlarda farklı dillerin kullanılmasına tepki gösterdi.

Gülsoy, "Arapça, İngilizce ve Farsça levha ve tabelalardan dolayı üyelerimizden de şikayetler geliyor. Türkçe levha ve tabelaların kullanılmasına özen göstermeliyiz. Bundan 700 yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey, 'Bundan böyle divanda, dergahta, bargahta, çarşıda ve meydanda Türkçe'den başka dil kullanılmayacaktır' diyerek, bu sözüyle o gün bile tehlikenin ne denli büyük olduğunu görmüştür." ifadelerini kullandı.