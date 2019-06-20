Son Dakika Haberleri: Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası
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Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası

1 saat önce

Kayseri U-13 Futbol Ligi yarı final karşılaşmasında Kocasinan Şimşkspor'u 4-1 mağlup eden Kayserispor adını finale yazdıran takım oldu.

Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası, System.String[]
Kayseri U-13 Futbol Ligi yarı final karşılaşmasında Kocasinan Şimşkspor'u 4-1 mağlup eden Kayserispor adını finale yazdıran takım oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakem: İzzet Samur xx

Saha Komiseri: Süleyman Nar

Kayserispor: Yahya Berat Alemdar xx, Mehmet Kağan Yıldız xxx, Korkmazcan Dernek xxx, Hüseyin Aydın xx, Resul Ekrem Sarıkaya xx, Batuhan Özgan xxx, Fuat Çağkan Batır xxx (Dk. 60 Armağan Malik Çelik x), Yusuf Buğra Baykal xxx (Dk.38 Umut Türk xx), Arda Kaya xxx, Arda Hasan Öğretir xx (Dk. 50 Mert Ali Alıcı x), Bekir Kaan Bakır xxx

Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Safa Tiryakioğlu x, Şahin Kaya xx, Mehmet Kütük x (Dk. 31 Arsen Bayburt x), Umut Can Vatanbekçisi xx, Yusu f Çağlar xx, Abdullah Tatay xx, Süleyman Çetiner x (Dk. 56 İsmet x), Nuh Enes Gökçe x (Dk. 40 Eren Karakaya x), Yusuf Talha Dokyüz xx, Berkay İbiş x, Onur Bağcı xx

Goller: Yusuf Buğra Baykal Dk. 1, Fuat Çağkan Batır Dk. 20, Arda Kaya Dk. 43 ve 50 (Kayserispor), Süleyman Çetiner Dk. 18 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:10 Kaynak: İHA
Futbol, Kocasinan, Kayserispor, Kayseri, Spor
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