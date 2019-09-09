Son Dakika Haberleri: Kayseri U-14 Futbol Ligi B Grubu
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Kayseri U-14 Futbol Ligi B Grubu

1 saat önce

Kayseri U-14 Futbol Ligi B Grubu'nde şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Kocasinan Şimşekspor, 4. hafta maçında karşılaştığı Kalespor'u 3-0 ile geçti.

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Kayseri U-14 Futbol Ligi B Grubu'nde şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Kocasinan Şimşekspor, 4. hafta maçında karşılaştığı Kalespor'u 3-0 ile geçti.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakem: Onur Aydın xxx


Kocasinan Şimşek U-14: Ahmet Safa Tiryakioğlu xxx,Süleyman Çetiner xxx (Dk. 68 Mustafa Berk Özdoğan x), Toygar Cingil xxx, Umut Can Vatanbekçisi xxx, Yusuf Çağlar Kefkir xxx, Abdullah Tatay xxx, Eren Karakaya xx (Dk. 23 Ahmet Yıldız x), Nuh Enes Gökçek xxx (Dk. 62 Yusuf Nas x), Yusuf Talha Dokgöz xx (Dk. 47 Ali İhsan x), Berkay İbiş xxx, Onur Bağcı xx (Dk. 48 Ahmet Can Çakmak xx)


Kayseri Kalespor U-14: Resul Ünal xx, Bahattin Eker xx (Dk.23 Arda Arıcıoğlu x), Çağdaş Baran x, Ali Kaan Yiter x (Dk. 64 Meriç Göktaş x), Batuhan Dikmen xx, Muhammed Ali Çankaya xx, Taha Boydak xx, Mustafa Yılmaz xx, Mustafa Demir x, Kadir Uğur xx, Enes Yağmur x (Dk. 51 Emir Bayazıt x)


Goller: Yusuf Talha Dokgöz Dk. 21, Ali İhsan Dk. 50, Berkay İbiş Dk. 56 (Pen.) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
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