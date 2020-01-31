Kayseri ve Sivas'ta Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi - Son Dakika

Kayseri ve Sivas'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.

Kayseri'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, cuma namazı çıkışı Bürüngüz Camisi önünde bir araya gelerek, Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

AGD Şube Başkanı Baki Coşkun, Kudüs'e sahip çıkmak için bir araya geldiklerini söyledi.

"Kudüs'ü İsrail'in bölünmemiş tek ve ebedi başkenti" olarak ilan etmenin savaş sebebi olduğunu belirten Coşkun, ABD ve İsrail'in yaptığı anlaşmaya Filistin devleti yöneticilerinin gerekli cevabı vereceğini kaydetti.

Coşkun, Trump'ın yaptığı dengesizliklerin yanına kalmayacağını belirterek, "Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' diye nitelendiği sözde barış planı, tamamen işgalci İsrail'den yanadır. Filistin halkı aleyhindedir. Burada bizim yaptığımız gibi dünyanın her yerinde Müslümanlar ve duyarlı insanlar bu açıklamalara tepkilerini göstereceklerdir." diye konuştu.

Sivas

Sivas'ta da bazı sivil toplum kuruluşlarınca sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları ile pankart ve dövizler taşıyarak, ABD ve İsrail aleyhine slogan atarak tepkilerini dile getirdi.

Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması metnini okuyan Birlik Haber-Sen Şubesi Dönem Sözcüsü Sami Koç, "Yüzyılın planı" denilen içeriğin Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi ve Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibaret olduğunu söyledi.

"Plan da anlaşma da soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir." diyen Koç, bu planı yazanların, yayanların, bu plan üzerinden ABD ve İsrail'e yamanıp yanaşanların tarihin çöp sepetine atılanlar kervanına katılacağını ifade etti.