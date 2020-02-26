Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu değişti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu değişti - Son Dakika Spor

Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu değişti

18 dakika önce

Hes Kablo Kayserispor'da teknik değişiklik yapıldı.

Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu değişti, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'da teknik değişiklik yapıldı. Sarı Kırmızılı takımın alt yapı sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Aşık'ın sözleşmesi feshedildi. Kayserispor'da yeni alt yapı sorumluları belirlendi.


Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Alt yapı Sorumlusu Kamuran Arı, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında alt yapıda bir değişime gittiklerini ve bu doğrultuda teknik sorumlu Mehmet Aşık'ın yerine Uğur Kulaksız ile Abdullah Büber'i göreve getirdiklerini söyledi.


Kayserispor yöneticisi Kamuran Arı, "Kayserispor alt yapısında önemli projelerimiz var. Bu projeleri hayata geçirmek adına yeni bir çalışma içerisine girdik. Bu çerçevede Uğur Kulaksız, Abdullah Büber ve Alper Kelkitli'nin koordinasyonunda çalışmalara devam edeceğiz" dedi.


Hes Kablo Kayserispor Alt Yapısında görev dağılımı şu şekilde oldu:


İdari Koordinatör: Abdullah Büber


Teknik Koordinatör: Uğur Kulaksız


Eğitim Danışmanı: Alper Kelkitli


U19 Sorumlusu: Mustafa Esmeray


U17 Sorumlusu: Yusuf Bayraktar


U16 Sorumlusu: Ferit Alper Salgın


U15 Sorumlusu: Fatih Türk


U14 Sorumlusu: Bülent Elmas


U13 Sorumlusu: Ferhat Tunç - KAYSERİ

Kayserispor, Mehmet Aşık, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:11 Kaynak: İHA
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