Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika

Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Konyaspor maçının ilk 11'inde bir değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Konyaspor maçının ilk 11'inde bir değişikliğe gitti.

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Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmaya, takımını Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Burak Yılmaz ilk 11'i ile çıkardı.

Genç teknik adam Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan N'Koudou'nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle Necip Uysal'a görev verdi. N'Koudou ise 18 kişilik kadroda yer buldu.

Beşiktaş'ta eksikler ve ceza sınırındaki oyuncular

Beşiktaş'ta cezalı Tyler Boyd'un yanı sıra sakatlığı bulunan Adem Ljajic, Umut Nayir ve Douglas ile dinlendirilen Dorukhan Toköz Kayseri'ye getirilmedi.

Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N'Koudou, Jeremain Lens, Mohamed Elneny, Domagoj Vida Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor cephesi

Ev sahibi Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosenicki ise ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan Mensah'ın yanı sıra Mesanovic ve Rienstra'yı yedek soyunduran Prosinecki, bu oyuncuların yerine Zoran Kvrzic, Enver Cenk Şahin ve Miguel Lopes'e ilk 11'de şans tanıdı.

Prosinecki, Beşiktaş karşısında ilk 11'de Silviu Lung, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Miguel Lopes, Brice Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique ve Artem Kravets'e görev verdi.

Kayserispor'da Yasir Subaşı da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

Sarı kart sınırında bulunan kaleci Lung ile Rienstra ise Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.

Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 21:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika Spor
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