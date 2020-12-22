Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ligin 13'üncü haftasında dün deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor'a 2-0 mağlup olunan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenileme antrenmanıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde 1.5 saate yakın bir çalışma gerçekleştirdi.