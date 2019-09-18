Son Dakika Haberleri: Kayserispor-Denizlispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek
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Kayserispor-Denizlispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

19 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor maçını İstanbul Bölgesinden Hüseyin Göçek yönetecek.

Kayserispor-Denizlispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor maçını İstanbul Bölgesinden Hüseyin Göçek yönetecek.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5.haftasında 21 Eylül 2019 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 17.30'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor - Yukatel Denizlispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.


Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor maçını Hüseyin Göçek çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak. Maçın 4.Hakemi Erkan Engin. Haftanın kritik müsabakasında VAR Hakemi Ali Palabıyık olurken AVAR Hakemi ise Serkan Olguncan oldu. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Hüseyin Göçek, Kayserispor, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:31 Kaynak: İHA
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