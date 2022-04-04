KAYÜ Pınarbaşı Yerleşkesine Alparslan Türkeş ismi verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in isminin Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Pınarbaşı Yerleşkesi'ne verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınarbaşı Suna Yalçın Meslek Yüksekokulunda düzenlenen törende Alparslan Türkeş'in hayatını anlatan sinevizyon izletildi.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, merhum devlet adamı Alpaslan Türkeş'in müstesna bir insan, hayatını ideallerine adamış ideallerini de hayata geçirebilmiş tarihi bir kişilik olduğunu belirtti.

Türkeş'in fikirleriyle Türk milletinin gönlünde önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Boztosun, şunları kaydetti:

"Alpaslan Türkeş'in ömrünün her aşaması, Türk milleti için eşsiz bir çaba ve emeğin ekseninde şekillenmiş ve yaşanmıştır. Kendisi ilk gençlik yıllarında kahraman bir Türk subayı, devamında Türk-İslam sentezi ve dokuz ışık doktrinini şekillendiren bir düşünür ideolog, aktif siyasal hayatı ile mücadeleci bir lider, teşkilatçı yönü ile eşsiz bir devlet adamı olarak tarih sahnesinde ve Türk milletinin gönlünde yerini almıştır. Fiziki yapısıyla maddi dünyadan ayrılmasına karşın açtığı yol, ortaya koyduğu fikirler yaşıyor ve yaşamaya devam etmektedir."

Konuşmaların ardından Pınarbaşı İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Yerleşkedeki Alparslan Türkeş isminin yer aldığı totemin önünde açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tören sona erdi.