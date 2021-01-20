Kaza kurbanı aynı aileden 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

- Kaza kurbanı aynı aileden 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Nişan yemeğinden dönerken kazada ölen aileden 5 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi

ADANA - Pozantı- Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Adana'nın İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi. Ölen ailenin yakınları tır sürücüsünü alkollü olduğunu iddia ederek cezalandırılmasını istedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus ilçesi Damlama mevkiinde meydana geldi. Ayşe Rüzgar'ın nişanlısının ailesinin Kayseri'deki evine yemeğe giden Gazi Özgür, anne Emine Rüzgar, baba Kerim Rüzgar, kardeşler Ali ve Meryem Rüzgar, dönüş yolunda Şakir Sarı yönetimindeki 06 AB 1448 plakalı tırın karşı şeride geçmesi ve 01 AFA 008 plakalı otomobillerine çarpması sonucu kaza geçirdi.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü akrabaları Gazi Özgür, anne Emine Rüzgar ve çocukları Ayşe, Ali ve Meryem Rüzgar hayatını kaybetti. Baba Kerim Rüzgar ise yaralandı. Ailenin cenazesi işlemlerin ardından yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi morgundan alınarak Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Çörten Mahalle Mezarlığına getirildi. Cenazeler, kılınan namazın ardından gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Gazi Özgür'ün yeğeni Tunahan Özgür, ailenin kızları Ayşe Rüzgar'ı geçen hafta nişanladıklarını bu haftada erkek tarafının yemeğe davet ettiğini o nedenle Kayseri'ye gittiklerini, dönüş yolunda da kazanın gerçekleştiğini söyledi. Özgür, "Yemek dönüşü Mersin Damlama bölgesinde karşı yönden gelen Şakir Sarı'nın tırı karşı şeride geçiyor. Amcam Gazi Özgür, amca oğlumun eşi Emine Rüzgar, çocukları Ayşe, Meryem ve Ali'nin 5 kişinin cenazesi çıkıyor araçtan. Olay yerinde ölüyorlar. Tır sürücüsü alkollü araç kullanmış jandarma kayıtlarında var bu. Kaza elbet olabilir ama alkollü şekilde otoyolda böyle bir şey olması kabul edilebilir değil. Karşı tarafın en yüksek şekilde ceza almasını istiyoruz. Bir tek baba kaldı o da yaralı Tarsus Devlet Hastanesi'nde. Aile yok oldu 3 çocuğu ve hanımı vefat etti" dedi.

Cenazeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ün siyah çelenk göndermesi dikkat çekerken tırın sürücüsü Şakir Sarı'nın ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.