Kaza sonrası 'zavadanak' sözüyle güldüren Bekir Varol: Meşhur oldum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaza sonrası 'zavadanak' sözüyle güldüren Bekir Varol: Meşhur oldum - Son Dakika

Kaza sonrası 'zavadanak' sözüyle güldüren Bekir Varol: Meşhur oldum

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, geçirdiği trafik kazasından sonra yaptığı açıklamalar ve 'zavadanak' sözüyle sosyal medyada gündem olup, güldüren Bekir Varol, "Kazadan bu yana hayatımda çok değişiklik oldu.

Kaza sonrası 'zavadanak' sözüyle güldüren Bekir Varol: Meşhur oldum, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, geçirdiği trafik kazasından sonra yaptığı açıklamalar ve 'zavadanak' sözüyle sosyal medyada gündem olup, güldüren Bekir Varol, "Kazadan bu yana hayatımda çok değişiklik oldu. Meşhur oldum da haberim yok. Meşhur olmak için böyle bir şey yapmadım" dedi.

Manavgat'ın Kızılağaç Mahallesi'nde, cumartesi gecesi, alkollü olarak kullandığı kamyonetle kaza yapan Bekir Varol, ardından yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Varol'un kaza sonrası konuştuğu video, sosyal paylaşım sitelerinde binlerce kullanıcı tarafından izlendi. Çarpma anını anlatırken kullandığı 'zavadanak' sözüyle güldüren Bekir Varol, DHA muhabirine konuştu. Kazayı anlatan Varol, "Ben Kızılağaç'tan köye eve gidiyordum. D-400 yolunda Kızılağaç'ın oradaki kavşakta bana yeşil ışık yandı. Ben geçerken karşıya Alanya tarafından gelen bu adam, 'zavadanak' vurdu gitti. Ben de bu sırada, 'Fazla hasar yoktur, diye az ileri doğru gideyim sonra arabada hasar var mı, diye bakayım' dedim. Arabanın tekerinden biri yoktu. Gerisin geri indim. O sırada zaten jandarmalar geldi, polisler geldi" diye konuştu.

Videoda dile getirdiği koronavirüsün aklına nereden geldiğini hatırlamadığını anlatan Varol, "Acele acele nereye gider bilmem ki? 'Koronavirüsten mi kaçıyorsun, seni bir kovalayan mı var arkandan' dedim. Bana bir şey de demedi. Aklıma nereden geldi, ben de bilmiyorum. Acele acele gidiyordu. Polisten kaçar olsa arkasından polis gelir. Ama görünmeyen bir şeyden kaçıyor bu" dedi.

'MEŞHUR OLMAK İÇİN YAPMADIM'

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kişinin kendisini telefonla aradığını, mesaj attığını söyleyen Bekir Varol, "Kazadan bu yana hayatımda bayağı değişiklik oldu. Meşhur oldum da haberim yok. Ben meşhur olmak için böyle bir şey de yapmadım. Bilmiyorum yani. Çoğu insan mesaj atıyor, 'Allah razı olsun, şu zor günlerde, zor zamanlarda bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün' diyor" diye konuştu.

Güneş enerjisiyle su ısıtma sistemi olan ve 'günısı' diye bilinen işin yanında demir doğramacılık yaptığını, kazaya karışan aracın kendisi için çok önemli olduğunu anlatan Varol, "Şu anda araba yok, yapmıyorum, çalışamıyorum artık. Arabanın yapılmasını bekleyeceğim artık. 15 gün mü sürer, 1 ay mı sürer; ona yapacak bir şey yok" dedi.

Kaza yapan diğer kişinin, yakın köyde imamlık yaptığını öğrendiğini söyleyen Bekir Varol, kendisini ziyaret edip, helalleştiğini de anlattı.

'ZAVADANAK' YÖRÜK TABİRİYMİŞ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geçirdiği trafik kazasından sonra yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olup, güldüren Bekir Varol, kullandığı 'zavadanak' kelimesinin, Yörük tabiri olduğunu kaydetti. Bir şeyi hızlıca ve kontrolsüzce yapmanın 'zavadanak' sözüyle anlatıldığını belirten Varol, kendisine çarpan sürücü için bu tabiri kullandığını kaydetti.


Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:00 Kaynak: DHA

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