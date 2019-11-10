Son Dakika Haberleri: Kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hasar gördü
Son Dakika Güncel Kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hasar gördü

Kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hasar gördü

7 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza yapan tırdaki 8 sıfır otomobil hasar gördü.

Kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hasar gördü, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza yapan tırdaki 8 sıfır otomobil hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'den Adana'ya sıfır otomobil taşıyan Mehmet U. idaresindeki 06 JSY 73 plakalı tır, otoyolun Bolu kesiminde dorsesinin gövdeden ayrılması nedeniyle makasladı.

Kaza nedeniyle 2'si tırdan düşen 8 sıfır otomobil hasar gördü.

Yaralanın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametine trafik akışı süre tek şeritten sağlandı.

Kaza yapan tırın ve otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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