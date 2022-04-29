KAZABLANKA - Fas'ta Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika
Üye Girişi

KAZABLANKA - Fas'ta Kadir Gecesi idrak edildi

29.04.2022 10:11

Fas'ta Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi münasebetiyle camileri doldurdu.

Fas'ta Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi münasebetiyle camileri doldurdu.

Bu akşam idrak edilen Kadir Gecesi dolayısıyla başkent Rabat başta olmak üzere ülkedeki büyük camiler, Müslümanlarla dolup taştı. İmamların yatsı ve teravih namazları öncesi vaaz verdikleri camilerde, kılınan namazlar sonrası toplu dualar edildi.

Öte yandan, ülkenin en büyük kenti Kazablanka'daki sembol cami 2. Hasan Camisi'nde de binlerce Müslüman, Kadir Gecesi'ni idrak etti. Camide, Fas'ın önde gelen Kur'an-ı Kerim hafızlarından Ömer El-Kazbavi, yatsı ve teravih namazlarını kıldırdı.

Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, hilalin görülmediğini, şaban ayının 30 güne tamamlanacağını ve ramazanın 3 Nisan'da başlayacağını açıklamıştı.

Fas hükümeti 9 Kasım'da, salgın durumundaki iyileşmenin bir yansıması olarak ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağını kaldırmış, martın başlarında da 11 hafta süren Kovid-19'un Omicron varyantı dalgasının sona erdiğini duyurmuştu.

2. Hasan Camisi

Kazablanka'nın Atlas Okyanusu kıyısında denizin doldurulmasıyla oluşturulan alana inşa edilen 2. Hasan Camisi'nin 200 metrelik minaresi, dünyanın en uzun minaresi olarak biliniyor. Caminin içinde aynı anda 25 bin kişi ibadet edebilirken, avlusu da 80 bin kişiyi alıyor.

Fransız mimar Michel Pinseau tarafından tasarlanan ve adını eski Fas Kralı 2. Hasan'dan alan caminin yapımı 1987'de başlamış ve 6 yıl sürmüştü. İslam dünyasındaki mimari eserlerin başyapıtlarından kabul edilen caminin inşaatında 2 bin 500 işçi ile 10 bin usta ve zanaatkar görev almıştı.

KAZABLANKA - Fas'ta Kadir Gecesi idrak edildi
KAZABLANKA - Fas'ta Kadir Gecesi idrak edildi
KAZABLANKA - Fas'ta Kadir Gecesi idrak edildi
KAZABLANKA - Fas'ta Kadir Gecesi idrak edildi

YORUMLAR
500
Fas'ta Kadir Gecesi idrak edildi Fas'ta Kadir Gecesi idrak edildi Mısırlılar, El-Ezher Camisi'nde Kadir Gecesi'ni idrak etti Mısırlılar, El-Ezher Camisi'nde Kadir Gecesi'ni idrak etti

Togo Cumhuriyeti, Kadir Gecesi, Casablanca, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAZABLANKA - Fas'ta Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika


Son Dakika
10:11 Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 75,1 arttı: 8 milyar 169 milyon dolar
10:04 Rusya, Ukrayna'da Afganistan'dan çok asker kaybetti: Telefon dinlemeleri gerçek sayıyı ortaya çıkardı
10:01 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler yaşandı? Züleyha aldığı telefonla neyi öğrendi?
09:59 Hülya Avşar'dan 3 yıl sonra 'Sen Aşk Mısın?' şarkısı
09:59 Cenaze başında yumruk yumruğa kavga
09:56 Üreticilere destek ödemesi bugün hesaplara aktarılacak
09:54 Sedat Peker'e yakın isimlerden "tik tak" paylaşımları: Seçim öncesi yeni videolar mı geliyor?
09:35 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat elindeki delillerle ne yaptı?
09:34 Fenerbahçe'nin önemli futbolcuları Mesut Özil ve Ozan Tufan'a af çıkmadı
09:34 Twitter'ı satın alan Elon Musk, 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 10:19:27. #1.12#
SON DAKİKA: KAZABLANKA - Fas'ta Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement