KAZABLANKA - Fas'ta Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika

Fas'ta Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi münasebetiyle camileri doldurdu.

Bu akşam idrak edilen Kadir Gecesi dolayısıyla başkent Rabat başta olmak üzere ülkedeki büyük camiler, Müslümanlarla dolup taştı. İmamların yatsı ve teravih namazları öncesi vaaz verdikleri camilerde, kılınan namazlar sonrası toplu dualar edildi.

Öte yandan, ülkenin en büyük kenti Kazablanka'daki sembol cami 2. Hasan Camisi'nde de binlerce Müslüman, Kadir Gecesi'ni idrak etti. Camide, Fas'ın önde gelen Kur'an-ı Kerim hafızlarından Ömer El-Kazbavi, yatsı ve teravih namazlarını kıldırdı.

Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, hilalin görülmediğini, şaban ayının 30 güne tamamlanacağını ve ramazanın 3 Nisan'da başlayacağını açıklamıştı.

Fas hükümeti 9 Kasım'da, salgın durumundaki iyileşmenin bir yansıması olarak ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağını kaldırmış, martın başlarında da 11 hafta süren Kovid-19'un Omicron varyantı dalgasının sona erdiğini duyurmuştu.

2. Hasan Camisi

Kazablanka'nın Atlas Okyanusu kıyısında denizin doldurulmasıyla oluşturulan alana inşa edilen 2. Hasan Camisi'nin 200 metrelik minaresi, dünyanın en uzun minaresi olarak biliniyor. Caminin içinde aynı anda 25 bin kişi ibadet edebilirken, avlusu da 80 bin kişiyi alıyor.

Fransız mimar Michel Pinseau tarafından tasarlanan ve adını eski Fas Kralı 2. Hasan'dan alan caminin yapımı 1987'de başlamış ve 6 yıl sürmüştü. İslam dünyasındaki mimari eserlerin başyapıtlarından kabul edilen caminin inşaatında 2 bin 500 işçi ile 10 bin usta ve zanaatkar görev almıştı.