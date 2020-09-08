Eskişehir'de kazada ağır yaralanan polis memuru yoğun bakıma alındı - Son Dakika

Otomobil sürücüsü Murat Kurt ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Kurt (19) yönetimindeki otomobil, Mustafa Özer Caddesi'nde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 'nde görevli polis memuru Cüneyt Tuga'nın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Tuga ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Eskişehir 'de, otomobilin çarptığı motosiklette ağır yaralanan polis memuru Cüneyt Tuga, geçirdiği ameliyatının ardından yoğun bakıma alındı. Otomobil sürücüsü Murat Kurt , çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

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