Kazada hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi ve eşi toprağa verildi - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesi yakınlarında otomobille TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Şaban Hasmercan (67) ile eşi Şemsi Hasmercan'ın (65) cenazeleri toprağa verildi. Aynı kazada yaralanan çiftin Belçika 'da yaşayan kızları Canan Hasmercan (38) ile 2 torununun tedavileri ise sürüyor.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Emirdağ- Çifteler D675 karayolu üzerinde meydana geldi. R.B.'nin (52) kullandığı 26 E 1161 plakalı TIR ile Canan Hasmercan'ın kullandığı 1-XSB-331 Belçika plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki araç savrulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede, otomobilde bulunan Kıbrıs gazisi Şaban Hasmercan ile eşi Şemsi Hasmercan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Canan Hasmercan ile kızları A.S.G. (15) ve B.G. (13) ise yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Canan Hasmercan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Ayakta tedavi edilen TIR sürücüsü ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Hasmercan çiftinin Bolvadin ilçesinde oturduğu, kızları Canan Hasmercan'ın ise eşinden ayrı Belçika'da ikamet ettiği ve tatil için ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

Hasmercan çiftinin cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bugün öğle vakti Bolvadin Çarşı Camii'nde çift için cenaze töreni düzenlenirken, Şaban Hasmercan'ın Kıbrıs gazisi olması dolayısıyla askeri tören prosedürü uygulandı. Törene Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe , Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı 'nı temsilen Albay Hakan Düztaş, Çobanlar Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş, Bolvadin Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Yusuf Aytaç Hürkal, Bolvadin Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Cumali Çiftçi ile gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Kıbrıs gazisi Şaban Hasmercan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omuzlarında, Şemsi Hasmercan'ınki ise yakınları tarafından alınarak Büyükkarabağ köyü mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Aynı kazada yaralanan çiftin kızları Canan Hasmercan ile 2 torununun tedavileri sürüyor.

- Bolvadinafyonkarahisar