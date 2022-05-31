TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CAFER ÖĞRETMENİN PROJESİNİ TAMAMLADILAR - Son Dakika
Üye Girişi

TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CAFER ÖĞRETMENİN PROJESİNİ TAMAMLADILAR

31.05.2022 15:47

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Şehit Erdem Uçar İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, ocak ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden bilişim ve teknoloji öğretmeni Cafer İzmirli'nin uzaktan sensörle açılıp kapanan ve teması aza indiren çöp kovası projesini tamamlayarak,...

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Şehit Erdem Uçar İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, ocak ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden bilişim ve teknoloji öğretmeni Cafer İzmirli'nin uzaktan sensörle açılıp kapanan ve teması aza indiren çöp kovası projesini tamamlayarak, TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergiledi.

Çerkezöy Şehit Erdem Uçar İmam Hatip Ortaokulu bilişim ve teknoloji öğretmeni Cafer İzmirli, memleketi Afyonkarahisar'a gitmek için bindiği otobüs 23 Ocak günü İstanbul Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkisinde şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybetmişti. Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın ortak düzenlediği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, hayatını kaybeden Cafer İzmirli'nin okulu Çerkezöy Şehit Erdem Uçar İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenledi. Fuarda Cafer Mısırlı'nın ölümü üzerine pandemi nedeniyle uzaktan sensörle açılıp kapanan ve teması aza indiren çöp kovası projesini tamamlayan öğretmen arkadaşları Gül Orhan, Murat Özel ile öğrencileri Dilara Aydil ve Emirhan Yılmaz, tamamlayarak görücüye çıkardı.

Projeyi inceleyen Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, "Rahmetli öğretmenimizin projesiydi. Kendisi rahmetli olunca öğretmenlerimiz tamamlamış. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, mekanı cennet olsun. Öğrencileri de onun yolunda devam edecek" dedi. Projeyi öğrencilerle birlikte tamamlayan öğretmen Gül Orhan, "Yapmış olduğu proje pandemi sürecindeydi. Projeyle birlikte herhangi bir temasta bulunmadan insanlar çöp kovasını rahatlıkla kullanabilecekti. Cafer hocamız bunu tasarladı. Biz de onun anısına projeyi tamamladık" dedi. Öğretmen Murat Özel ise, "Pandemi döneminde Cafer öğretmenimiz hijyenin öneminden bahsediyordu. Bunun için ne yapmamız gerektiği üzerinde çalışmalar yaptı. Temas etmeden çöp kutusunun kapağının açılmasının yolunu bulduk. Hem bulaşın önüne geçilmesi hem de daha uzun süre çöp kovalarını kullanabiliriz diye düşündük. Projesini hazırlamıştı, yarıda kalan projeye danışmanlık ve rehberlik yaptık. Böyle bir projeyi hayata geçirdik. Öğretmen arkadaşımızı rahmetle anıyoruz" dedi.

Projede yer alan öğrenciler Dilara Aydil ile Emirhan Yılmaz, projeyi tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CAFER ÖĞRETMENİN PROJESİNİ TAMAMLADILAR
TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CAFER ÖĞRETMENİN PROJESİNİ TAMAMLADILAR
TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CAFER ÖĞRETMENİN PROJESİNİ TAMAMLADILAR
TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CAFER ÖĞRETMENİN PROJESİNİ TAMAMLADILAR
TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CAFER ÖĞRETMENİN PROJESİNİ TAMAMLADILAR
TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CAFER ÖĞRETMENİN PROJESİNİ TAMAMLADILAR
TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CAFER ÖĞRETMENİN PROJESİNİ TAMAMLADILAR
TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CAFER ÖĞRETMENİN PROJESİNİ TAMAMLADILAR
TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CAFER ÖĞRETMENİN PROJESİNİ TAMAMLADILAR
TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CAFER ÖĞRETMENİN PROJESİNİ TAMAMLADILAR
TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CAFER ÖĞRETMENİN PROJESİNİ TAMAMLADILAR
TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CAFER ÖĞRETMENİN PROJESİNİ TAMAMLADILAR

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Otobüs kazasında hayatını kaybeden Cafer öğretmenin projesini tamamladılar Otobüs kazasında hayatını kaybeden Cafer öğretmenin projesini tamamladılar Trafik kazasında ölen güreş antrenörü Kay'ın ismi TPAO tesislerinde yaşatılacak Trafik kazasında ölen güreş antrenörü Kay'ın ismi TPAO tesislerinde yaşatılacak
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CAFER ÖĞRETMENİN PROJESİNİ TAMAMLADILAR - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
16:23 Demet Akalın kozmetik fuarında rafları boşalttı: Bunları da eve yollayın
16:13 Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu
16:04 Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra sosyal medya paylaşımı geldi
15:57 Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 16:57:20. #1.11#
SON DAKİKA: TRAFİK KAZASINDA ÖLEN CAFER ÖĞRETMENİN PROJESİNİ TAMAMLADILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement