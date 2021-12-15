KAZADA ÖLEN EDA NUR ÖĞRETMEN VE İMAM EŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI - Son Dakika

SAMSUN'da arkadan başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca vuran ve hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybeden 1,5 yıllık öğretmen Eda Nur Akbulut (25) memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde, eşi imam Mahmut Akbulut (30) ise Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi. Çiftin tüp bebek tedavisi için Samsun'a gittikleri öğrenildi. Kazaya karışan otomobilin teslim olan sürücüsü Yunus Emre Çökel (22) ise tutuklandı.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ünye'den Samsun yönüne giden Yunus Emre Çökel, otomobil ile önünde seyir halinde olan Mahmut Akbulut yönetimindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Sürücü Akbulut ile yanındaki öğretmen eşi Eda Nur Akbulut otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Akbulut çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU, TUTUKLANDI

Mahmut Akbulut ile eşi Eda Nur Akbulut'un otomobiline arkadan çarpan araç sürücüsü Yunus Emre Çökel, Irmak Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Şüpheli, alınan ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

EDA NUR ÖĞRETMENE TÖREN

Kazada hayatını kaybeden 1,5 yıllık sözleşmeli öğretmen Eda Nur Akbulut için görev yaptığı Ordu'nun Ünye ilçesindeki Şehit Harun Ateş Özel Eğitim Meslek Okulu'nda tören düzenlendi. Törene, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile Akbulut'un yakınları katıldı. Akbulut'un mesai arkadaşları da törende gözyaşlarını tutamadı. Akbulut, okul bahçesinde helallik alınmasının ardından Şenyurt Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden imam Mahmut Akbulut için memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Saluca köyünde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı namazın ardından Akbulut'un cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.