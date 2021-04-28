Son dakika haber! NEVŞEHİR KAZADA ÖLEN KAZAKİSTAN NEVŞEHİR FAHRİ KONSOLOSU VE EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Son dakika haber! NEVŞEHİR KAZADA ÖLEN KAZAKİSTAN NEVŞEHİR FAHRİ KONSOLOSU VE EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

28.04.2021 18:05

Son dakika haberi: KOCAELİ'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer (52) ve eşi Fatma Uluer (47) memleketleri Nevşehir'de toprağa verildi.

KOCAELİ'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer (52) ve eşi Fatma Uluer (47) memleketleri Nevşehir'de toprağa verildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit Akmeşe mevkiinde dün meydana gelen kazada İstanbul yönüne giden Kazakistan Nevşehir Konsolosu Halil Uluer yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dijital yol bilgilendirme tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Kazada, konsolosluğa ait otomobilde sürücü Halil Uluer ile yanında bulunan eşi Fatma Uluer, iş insanı Ahmet Demirhan ve eşi Ayşe Demirhan hayatlarını kaybetti. Turizm, havacılık, denizcilik sektöründe 8 şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapan Halil Uluer, çok sayıda sivil toplum kuruluşunda görev yaptı. Müsiad Nevşehir Kurucu Şube Başkanı, Dünya Yaşlanma Konseyi Genel Başkan Yardımcısı ve Yatırım Başkanı, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği üyesi, Kapadokya Havacılık Kulübü Derneği Kurucusu ve Başkanı, Kazakistan-Türkiye İşbirliği Konseyi Yönetim Kurulu üyesi, Tütap Türkiye Tanıtma Platformu Onur Kurulu üyesi olan Uluer'in ölümü, kentte üzüntüyle karşılandı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

2002-2003 yılları arasında Anavatan Partisi Nevşehir İl Başkanlığı da yapan Halil Uluer ile eşinin cenazesi, otopsi işleminin tamamlanması ardından Nevşehir'e getirildi. 3 çocuk sahibi Uluer çifti için ikindi Alibey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rızvi Hassen, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile Halil Uluer'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'HEPİMİZE HAYAT VEREN, DOLU BİR İNSANDI'

Kürşat Tüzmen, Halil Uluer'in Nevşehir'in yetiştirdiği mümtaz bir iş insanı olduğunu belirterek, "Çok değerli bir insandı. O bir Yörük Türkmen Beyi. Sorumluluk aldığı alanlarda çok çeşitli görevleri oldu. Çok sayıda sivil toplum örgütünde görev aldı. Kazakistan'ın Nevşehir Fahri Konsolosuydu. Saymakla bitmeyecek görevlerin üstesinden gelmiş, mümtaz bir insandı. Halil Uluer'i ebediyete uğurlamak için burada bulunuyorum. Hepimiz çok üzgünüz. Hepimize hayat veren, hayat dolu bir insandı. Bundan sonra hayat çok eksik olacak. Nevşehir'in, tüm Türkiye'nin ve tüm Kazakistan'ın başı sağ olsun" diye konuştu.

Uluer çiftinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Güzelyurt Mahallesindeki Taşlıbel mezarlığında toprağa verildi. Kazada ölen Demirhan çiftinin cenazesi de Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde toprağa verildi.

Son dakika haber! NEVŞEHİR KAZADA ÖLEN KAZAKİSTAN NEVŞEHİR FAHRİ KONSOLOSU VE EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! NEVŞEHİR KAZADA ÖLEN KAZAKİSTAN NEVŞEHİR FAHRİ KONSOLOSU VE EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! NEVŞEHİR KAZADA ÖLEN KAZAKİSTAN NEVŞEHİR FAHRİ KONSOLOSU VE EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! NEVŞEHİR KAZADA ÖLEN KAZAKİSTAN NEVŞEHİR FAHRİ KONSOLOSU VE EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! NEVŞEHİR KAZADA ÖLEN KAZAKİSTAN NEVŞEHİR FAHRİ KONSOLOSU VE EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! NEVŞEHİR KAZADA ÖLEN KAZAKİSTAN NEVŞEHİR FAHRİ KONSOLOSU VE EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! NEVŞEHİR KAZADA ÖLEN KAZAKİSTAN NEVŞEHİR FAHRİ KONSOLOSU VE EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! NEVŞEHİR KAZADA ÖLEN KAZAKİSTAN NEVŞEHİR FAHRİ KONSOLOSU VE EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! NEVŞEHİR KAZADA ÖLEN KAZAKİSTAN NEVŞEHİR FAHRİ KONSOLOSU VE EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! NEVŞEHİR KAZADA ÖLEN KAZAKİSTAN NEVŞEHİR FAHRİ KONSOLOSU VE EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! NEVŞEHİR KAZADA ÖLEN KAZAKİSTAN NEVŞEHİR FAHRİ KONSOLOSU VE EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haber! NEVŞEHİR KAZADA ÖLEN KAZAKİSTAN NEVŞEHİR FAHRİ KONSOLOSU VE EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazakistan, Nevşehir, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! NEVŞEHİR KAZADA ÖLEN KAZAKİSTAN NEVŞEHİR FAHRİ KONSOLOSU VE EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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