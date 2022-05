Son dakika haberi! Vali Memiş, kazada suda kaybolan vatandaşın arama çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Vali Memiş, kazada suda kaybolan vatandaşın arama çalışmalarını yerinde inceledi

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, 8 gün önce Olur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında nehre düşerek kaybolan Fevzi Bulut'u arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Olur arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada suya kapılan Fevzi Bulut'u arama çalışmaları ise 8'inci günde devam ediyor. Kazanın ardından JAK, SAK, AFAD ve UMKE ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı. Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekiler Oltu çayında yapılan arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

İnceleme sonrası açıklama yapan Vali Okay Memiş, "1 hafta önce trafik kazasında ebe kardeşimiz ve ailesinin bulunduğu araç dereye yuvarlandı. Maalesef ebe kardeşimizi ve annesini kaybettik. Gerçekten üzgünüz. AFAD, UMKE, jandarma, vatandaşlar ve bütün ekibimizle arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ebe kardeşimiz ve annesinin cenazelerine ulaşıldı ancak babanın cenazesine henüz ulaşılamadı. Bütün imkanlarımızı seferber ederek kardeşimize ulaşmaya çalışıyoruz. Her seferinde vatandaşlarımızı ikaz ediyoruz. Hız yapılmaması, emniyet kemerinin takılması gerektiği konusunda uyarıyoruz. Ümidimiz hiç kaza olmaması, olsa bile can kaybının olmamasını hedefliyoruz devlet olarak. Ben yakınlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Vali Memiş, inceleme sonrası Bulut ailesinin yakınlarına taziye vermek içib Olur ilçe merkezine geçti.