KAZADA YAŞAMINI YİTİREN ASTSUBAY ÇAVUŞ EKİNCİ, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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KAZADA YAŞAMINI YİTİREN ASTSUBAY ÇAVUŞ EKİNCİ, TOPRAĞA VERİLDİ

19.05.2022 14:59

BURSA'da, otomobiliyle yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Emre Ekinci (29), memleketi Mersin'de toprağa verildi.

BURSA'da, otomobiliyle yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Emre Ekinci (29), memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolunun İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden İnegöl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Emre Ekinci yönetimindeki 33 AGM 984 plakalı otomobil, kaldırıma çarpıp savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı. Astsubay Ekinci, ikiye bölünüp, demir yığınına dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi Emre Ekinci'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekibinin kontrolünde Ekinci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yakınları tarafından alınan Emre Ekinci'nin cenazesi Mersin'e getirildi. Ekinci için Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene anne Selma Ekinci, baba Ahmet Ekinci ile kardeşi Mustafa Ekinci'nin yanı sıra askeri erkan katıldı. Törende Ekinci'nin ailesi ve silah arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Astsubay Emre Ekinci'nin cenazesi İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

KAZADA YAŞAMINI YİTİREN ASTSUBAY ÇAVUŞ EKİNCİ, TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA YAŞAMINI YİTİREN ASTSUBAY ÇAVUŞ EKİNCİ, TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA YAŞAMINI YİTİREN ASTSUBAY ÇAVUŞ EKİNCİ, TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA YAŞAMINI YİTİREN ASTSUBAY ÇAVUŞ EKİNCİ, TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA YAŞAMINI YİTİREN ASTSUBAY ÇAVUŞ EKİNCİ, TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA YAŞAMINI YİTİREN ASTSUBAY ÇAVUŞ EKİNCİ, TOPRAĞA VERİLDİ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KAZADA YAŞAMINI YİTİREN ASTSUBAY ÇAVUŞ EKİNCİ, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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