Kazakistan ile Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 27. Yılı

Kazakistan
Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye
'nin Kazakistan'ın en yakın siyasi ve ekonomik ortaklarından olduğu bildirildi.
Bakanlığın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 27. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğu hatırlatıldı.
Türkiye'nin en yakın ve güvenilir siyasi ve ekonomik ortaklarından olduğu belirtilen açıklamada, "Astana
ile Ankara
arasındaki ilişkiler kardeşlik, ortaklık ruhunda gelişiyor ve iki ülke halklarının tarihi ve kültürel yakınlığına dayanıyor." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, Türkiye'nin ilk Astana Büyükelçisinin 21 Nisan 1992'de Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
'e güven mektubunu sunduğu hatırlatılarak, "Bu, bağımsız Kazakistan'ın tarihindeki ilk tören ve ülkemizde diplomatik sefirliğin oluşumunun başlangıcı oldu." değerlendirmesine yer verildi.
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ise Mayıs 1992'de açıldığı anımsatılan açıklamada, Kazakistan'ın ilk Ankara Büyükelçisinin Kanat Saudabayev
olduğu belirtildi.
Doğrudan yabancı yatırım 2,6 milyar dolar
Açıklamada, iki ülke arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlerin iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli ölçüde katkı sağladığına dikkat çekilerek, 2012'de Kazakistan ile Türkiye arasında girişimcilerin desteklenmesine yönelik ortak ekonomik programın kabul edildiği belirtildi.
Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar 897 milyon dolar olduğu ifade edilen açıklamada, 2005 ve 2018 yılları arasında Türkiye'nin Kazakistan ekonomisine yaptığı doğrudan yabancı yatırım miktarının 2,6 milyar dolar olduğu bilgisi yer aldı.
Türkiye'nin Kazakistan'daki öncelikli yatırım alanlarının kimya, eczacılık, elektronik, gıda, madencilik ve metalürji olduğuna işaret edilen açıklamada, Kazakistan'da 2 bin civarında Türk sermayeli firmanın faaliyet gösterdiği vurgulandı.
Türkiye, 16 Aralık
1991'de Kazakistan'ın bağımsızlığını tanımış, 2 Mart 1992'de de iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmuştu.