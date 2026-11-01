Kazanın içine oturup yemek satıyor! Kazancını duyan şaşırıyor - Son Dakika
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Kazanın içine oturup yemek satıyor! Kazancını duyan şaşırıyor

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Kazanın içine oturup yemek satıyor! Kazancını duyan şaşırıyor
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Kazanın içine oturup yemek satıyor! Kazancını duyan şaşırıyor
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Hindistan'da bir sokak satıcısının pilav dolu dev kazanın içine oturarak müşterilerine servis yapması şaşkınlık yarattı. Hijyen açısından tepki çeken görüntülerde esnafın, kazanın içinden çıkmadan pilavı tabaklara doldurduğu görüldü. Satıcının günde yaklaşık 500 bin lira kazandığı iddia edildi.

Hindistan'da kaydedilen görüntülerde, bir esnafın büyük bir pilav kazanının içine oturarak müşterilerine hizmet verdiği görüldü.

Üzerinde atlet bulunan satıcı, pilavın bulunduğu kazanın içerisinde otururken kepçeyle aldığı porsiyonları müşterilerin uzattığı tabaklara doldurdu.

Satıcının yemekle aynı kazanın içinde bulunması, gıda hijyeni açısından soru işaretlerine neden oldu.

KAZANDAN ÇIKMADAN SERVİS YAPTI

Görüntülerde esnafın kazanın içerisinde oturmaya devam ettiği, müşterilerin ise kendisine uzattıkları tabaklara pilav doldurulmasını beklediği görüldü.

Satıcının son derece rahat tavırlarla servisini sürdürmesi dikkat çekti.

GÜNLÜK 500 BİN LİRA KAZANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Pilavına "ŞİFA" adını verdiği belirtilen esnafın günlük ortalama 950 bin Hindistan Rupisi, yaklaşık 500 bin lira kazandığı iddia edildi.

Yemek TarifiHindistanDünyaKazanSon Dakika

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    Yorumlar (1)

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