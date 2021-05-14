Kazdağları'nda freni boşalan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Jandarma , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bayramiç ilçesinin Evciler köyü sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nın Düden mevkisinde meydana geldi. Kazdağları'nın kuzey yamacında bulunan eski Türk mezarlıklarını ziyaret etmek isteyen 4 kişi, Balıkesir 'in Edremit ilçesine bağlı Tahtakuşlar köyünden yola çıktı. Tahtakuşlar Köyü Muhtarı Hasan Bozkurt yönetimindeki 09 AP 380 plakalı hafif ticari araç, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

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