Kazım Kurt 71 Evler Sakinleriyle Buluştu

Vatandaşların yoğun ilgili gösterdiği buluşmada Başkan Kurt, vatandaşlara 5 yılda Odunpazarı Belediyesi'nde yaptıkları çalışmaları anlattı. Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini de dinleyen Başkan Kurt, vatandaşlarla güncel siyasetten 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere kadar birçok konuda sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitinglerinde yaptığı konuşmalara değinen Başkan Kurt, " Türkiye'de insanları ötekileştirerek benden olanların hepsi çok iyi, benden olmayanlar dinsiz ya da PKK'lı gibi ayrıştırmalar doğru değil. Biz Türkiye'de bir bütünüz. Bu sınırlar içerisinde birlikte yaşamak zorundayız ve birlikte yaşayacağız. Kürdüyle Türküyle, Lazıyla Çerkeziyle ya da Alevisiyle Sünnisiyle, biz bu topraklarda birlikte yaşamak zorundayız. Birbirimizle aynı şeyi düşünmeyebiliriz. Olaylara aynı noktadan bakmayabiliriz, sonuçta bu vatan hepimizin. Bu vatana bir saldırı olduğu zaman hepimiz karşı çıkarız. CHP'nin altı okundan biri milliyetçiliktir. Söz konusu vatanda gerisi teferruattır. Cumhurbaşkanı'nın görevi de bu insanları bir bütün içinde tutmaktır, korumaktır, kollamaktır" dedi.

Gerçekleşecek yerel seçimlerin Eskişehirliler için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kazım Kurt, vatandaşların neyi kaybedeceklerini düşünerek oy kullanmasını istedi. Ekonomik krize de değinen Başkan Kurt, ekonomik krizin işçi, memur, emekli, öğrenci, esnaf toplumun tüm kesimlerini etkilediğini ifade etti.

Yaşanan ekonomik krizin nedenin AKP'nin yanlış ekonomi politikaları olduğunu vurgulayan Başkan Kazım Kurt, gittiği fabrika, esnaf ve ev ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldiğine dikkat çekti. Bu ziyaretlerde vatandaşların en çok ekonomik krizden şikayetçi olduğunu söyleyen Başkan Kurt, "Meyve ve sebzeye yapılan zamlar, vatandaşları daha da zor duruma düşürdü. Uzmanlar, yerel seçimlerden sonra Türkiye'yi ekonomik olarak daha zor bir dönemin beklediğini söylüyor. Önümüzdeki günler vatandaşlarımız ve esnafımız için daha da zor geçecek" dedi.