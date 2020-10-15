KBB uzmanlık öğrencilerine online eğitim semineri - Son Dakika

Trakya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimleri aksayan Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalları uzmanlık öğrencilerine yönelik online seminer düzenliyor.

Trakya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Başkanlığını, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun'un yaptığı Trakya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Kovid-19 salgını nedeniyle aksayan uzmanlık eğitimleri için online haftalık eğitim seminerlerine başladı.

Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitelerinin Kulak Burun Boğaz Anabilim Dallarında uzmanlık eğitimi alan öğrencilere yönelik öğretim üyeleri tarafından her hafta verilen eğitimlerin ilki, Dernek Başkanı Prof. Dr. Cem Uzun tarafından verildi.

Online olarak verilen eğitimde "Miringoplasti: Yaklaşımlar, Greftler ve Teknikler" konulu sunum yapan Prof. Dr. Uzun, eğitimlerin düzenli olarak her hafta verilmeye devam edeceğini belirtti.